Mobiele Doom game werkend gekregen op Windows

Ook in 2022 is het nog steeds leuk om met Doom RPG aan de slag te gaan op een onorthodox apparaat.

Doom RPG, ken je dat nog? Misschien heb je het nooit gespeeld. Dit was een Java-game, uitgebracht in 2005 om gespeeld te worden op de hippe mobiele telefoons uit die tijd. Een aantal slimme koppen uit Costa Rico hebben van deze game een werkende port gekregen. Zo kun je Doom RPG spelen op Windows.

De ontwikkelaars, bekend onder de naam GEC.inc, hebben de game als gratis download online gezet. Helaas is het niet plug and play. Je moet zelf aan de oorspronkelijke bestanden komen om de game ook daadwerkelijk te kunnen spelen. Die kun je dan weer van een oude mobiele telefoon halen, als je zo’n ding nog ergens hebt slingeren tenminste.

Eigenlijk is het heel orthodox: Doom RPG werkend krijgen op Windows. Normaal gesproken is de grap om Doom werkend te krijgen op printers, smartwatches, koelkasten en noem het maar op. Toch is deze port niet zo makkelijk als het klinkt.

In een forumpost kun je meer informatie en een stukje uitleg vinden over het project. Ook de uitleg hoe je aan de originele bestanden komt staat beschreven. Veel plezier!