Modern Family ster Sofia Vergara verkoopt villa voor 19,6 miljoen

Modern Family ster Sofia Vergara en haar man Joe Manganiello (True Blood) zetten hun villa in Beverly Hills te koop voor 19,6 miljoen.

Iedereen kijkt graag bij de sterren binnen. Wij ook. Helaas kan dat niet zomaar bij alle Hollywood sterren waar je dat zou willen. Gelukkig moeten ook zij wel eens op zoek naar een nieuw derde of vierde huis en dan gooien ze ook een huis in de verkoop.

Vandaag in de serie achter de voordeur kijken, Modern Family ster Sofia Vergara en haar man bekend van True Blood, Joe Manganiello. Ze gooien hun villa in Beverly Hills in de verkoop en de vraagprijs is een schappelijke 19,6 miljoen dollar.

Sofia Vergara kocht het stulpje nog voor haar huwelijk in 2014 voor een bedrag van 10,6 miljoen dollar, dus de waardestijging is aanzienlijk. Nou heeft ze ook wel wat verspijkerd aan het huis, maar dan nog is 9 miljoen waardestijging een goed rendement.

De villa is maar liefst voorzien van 11 (!) badkamers en 7 slaapkamers. Hoe dat er precies uitziet weten wij ook niet, maar wellicht dat een aantal slaapkamers van meer dan één badkamer zijn voorzien. Het huis heeft hoge plafonds en is voorzien van een hardhouten vloer.

Er is een fitnesskamer, een theater/bioscoop kamer en een wijnkamer. De bescheiden keuken is volgens de makelaar chef-kok waardig. Wij vinden hem vooral heel groot en heel wit.

De tuin is groot en helemaal omheind. Uiteraard professioneel aangelegd en voorzien van een zwembad, spa en onvermijdelijke barbecue. Een biljartlaken als gazon en in vorm geknipte buxussen.

Al dat moois is dus aan te schaffen voor het bescheiden bedrag van 19,6 miljoen dollar. Bezichtiging van de villa van Sofia Vergara plannen kan via de makelaar in Beverly Hills.