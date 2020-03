Modern Warfare gameplay gelekt van twijfelachtige modus

Modern Warfare komt naar verluidt met een gratis battle royale-modus. Hier is de eerste gameplay.





Toen de hype-trein nog duizend kilometer per uur ging werd er al gefluisterd over een battle royale-modus voor Call of Duty: Modern Warfare (2019). Recentelijk bracht Activision al een teaser uit die de modus zo goed als bevestigde. We wisten daarentegen nog niet hoe de gameplay er dan ongeveer uit zou gaan zien. Dat is nu bekend.

Nou ja, nu… De video is al enkele weken oud maar werd door Acitvision als copyright-inbreuk gemarkeerd. Nu wordt die claim plotseling omgedraaid en is de video weer beschikbaar. Hype-management, iemand? Hoe dan ook, we zien eindelijk hoe bepaalde systemen gaan werken en tot mijn grote verbazing krijgt zelfs deze ‘last man standing’ modus killstreaks.

De video toont de trainingmissie die je kunt doen voordat je de daadwerkelijke battle royale, Warzone genaamd, in gaat. Hier krijg je instructies over hoe het looten werkt en hoe je speciale dingen kunt krijgen, zoals de belachelijk misplaatste killstreaks.

Die worden betaald met in-game geld. Het is dus niet zo dat je eerst een x-aantal kills moet halen waarna je gratis bijvoorbeeld een bombardement krijgt. Je vindt in-game geld in gebouwen, Plunder genaamd, waarna je dat kunt besteden aan bijvoorbeeld een UAV, een Airstrike of een Revive.

Het goede nieuws is wel dat Warzone free-to-play wordt. Yup, je hoeft Modern Warfare niet in bezit te hebben om de game mode te kunnen spelen. De gigantische keerzijde van die kleine medaille is dat er hoe dan ook microtransacties gaan komen; Activision moet immers geld met de modus verdienen. En we wachten al een tijdje op microtransacties en de Call of Duty-maker wilde Blackout ook verkrachten met een vergelijkbaar systeem.

Het zou dus behoorlijk absurd zijn als je met echt geld in-game Plunder zou kunnen kopen, wat op z’n beurt weer gebruikt kan worden voor speciale perks. Met andere woorden, dat zou pay-to-win zijn.

Vooralsnog is het afwachten geblazen, want ondanks de gigantische hoeveelheid lekken rondom Warzone, is de modus nog niet officieel aangekondigd. Veel lekker suggereren dat de modus ergens deze maand uit moet komen en dan lees je dat uiteraard hier, op Apparata.

Lees ook: CoD: MW – 5 goede dingen en 5 slechte dingen (review)