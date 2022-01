Modulaire telefoon: waarom het (niet) werkt

Een telefoon die je helemaal zelf kunt inrichten: de modulaire telefoon ligt al een tijdje in de ontwerpstudio. Maar het is niet dé oplossing, zo lijkt het. Waarom niet en zou het wel kunnen?

Keuzevrijheid is heilig. Als je alles zelf voor het kiezen hebt, maak je voor jou de perfecte keuzes, die niet voor iemand anders perfect hoeven te zijn. Als iets uit meerdere componenten bestaat, is een beetje mixen met die componenten wel zo leuk en maak je voor jou een uniek product. Denk bijvoorbeeld aan zelf gebouwde computers: wanneer jij een krachtige grafische kaart wil combineren met ietwat meer kostenbesparende overige opties, kun je de boel zoals je zelf wil in elkaar zetten.

Modulaire telefoon

Waarom doen we dat niet massaal met smartphones? Pogingen zijn er voldoende geweest. De uitvoerende vorm zou een basis zijn waar je allerlei zaken in kunt pluggen. Zo kan elk component (processor, grafische kaart, moederbord, scherm, camera’s en meer) een eigen ‘blok’ zijn en kun je deze zoals je zelf wil aan de basis toevoegen. Wil jij een groot scherm maar interesseren verdere specificaties jou niet zo veel? Dan kun je allerlei goedkope componenten toevoegen aan een groot scherm. Moet ‘ie juist compact zijn maar wel krachtig genoeg voor spelletjes en een goede camera hebben? Pick and mix! Voorbeelden van fabrikanten die dit aandurven en durfden zijn Google met Project Ara maar ook Phonebloks, de LG G5 en nog een aantal voorbeelden.

Nadelen

Het klinkt als de perfecte vrijheid van smartphones bouwen en gebruiken. Maar er kleven wat nadelen aan. De eerste is heel simpel: kun je een telefoon wel stevig genoeg maken met allerlei losse onderdelen? Uit de tijd dat de achterkant van een telefoon er nog af kon om de batterij te wisselen, gebeurde het vaak dat de achterkant losschoot bij een val. Je wil natuurlijk niet dat je peperdure smartphone als een LEGO-bouwsel uit elkaar valt. Hier waren wel oplossingen voor, zoals magneten, maar men was op zijn zachtst gezegd sceptisch.

Ook is er zoiets als te veel keuzes. Want het is niet een gigantisch probleem wat veel kopers hebben, dat een telefoon niet genoeg doet. Als je een telefoon zoekt die beter is dan concurrenten op een bepaald gebied, is die er waarschijnlijk al. Zonder dat je daarvoor in de weer moet met een modulaire telefoon. Het lost dus voor het gros van kopers geen problemen op en dus is het de vraag of het uit kan.

Ook is er daarop aansluitend de vraag of je consumenten wel moet vragen om een modulaire telefoon samen te stellen. Het is fysiek niet mogelijk om een spotgoedkope processor goed samen te laten werken met een extreem krachtige videokaart. Daarnaast is het onder de streep waarschijnlijk niet eens goedkoper om alle componenten los te kopen in plaats van een al volledig samengestelde smartphone. En huidige smartphones zijn zo samengesteld dat alle componenten perfect samenvallen als een puzzel, wat bij modulaire telefoons moeilijker is. Het wordt dus waarschijnlijk te allen tijde een vrij grote telefoon met relatief weinig hardware.

Misschien nog wel het grootste probleem ligt bij de smartphonemakers zelf. Als jij een stokoude smartphone steeds kunt verbeteren door nieuwe componenten toe te voegen, is de kans veel kleiner dat jij de opvolger koopt. Als je iPhone na een tijdje traag wordt, wordt je bijna geforceerd om een nieuwe iPhone te kopen. Bij een modulaire telefoon kun je dan gewoon het kapotte component vervangen, eventueel met een component van een derde partij. Niet echt winstgevend voor de maker.

Goed idee?

Een volledig modulaire telefoon is nog steeds toekomstmuziek en het is de vraag of de markt ervoor ooit groot genoeg wordt. Een voorbeeld van een nog steeds deels modulaire telefoon is de FairPhone. De componenten van de FairPhone zijn allemaal zonder lijm en andere geintjes samengesteld, dus je kunt makkelijk onderdelen vervangen. Dit wel omdat FairPhone geeft om de langdurigheid van de telefoon, en niet zo veel om hun eigen gewin in die situatie. De FairPhones zijn geen gigantisch succes, maar het idee is nog steeds erg goed.

Zou jij ooit een modulaire telefoon overwegen?