Moet er beleggingsbescherming komen voor crypto-investeerders?

Investeren in crypto’s is niet zonder risico en af en toe lijkt het wel het Wilde Westen, daarom pleiten meerdere instanties voor beleggingsbescherming.

In Amerika zijn ze een stap verder en denken ze aan vergaande regelgeving. Dit om mensen te beschermen tegen scams, maar ook om belasting te kunnen heffen over de transacties. De Securities and Exchange Commission, ook wel afgekort als SEC, is de Amerikaanse toezichthouder van de verschillende effectenbeurzen, gevestigd in Washington D.C. En die heeft ook wel mening hierover.

Beleggingsbescherming crypto-investeerders

SEC-voorzitter Gary Gensler zegt dat het niet nodig is om de cryptomarkt anders te behandelen dan andere kapitaalmarkten. Opmerkend dat “de SEC zal dienen als de agent “, moedigde Gensler cryptohandels- en uitleenplatforms aan “om binnen te komen en met SEC-personeel te praten.”

De voorzitter van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC), Gary Gensler, schreef een opiniestuk dat in de Wall Street Journal is gepubliceerd over hoe crypto-activa moeten worden gereguleerd. Hij zegt daarbij “recente marktgebeurtenissen laten zien waarom het van cruciaal belang is dat cryptobedrijven de effectenwetten naleven”. Hierbij benadrukt hij dat hier kosten aan verbonden zijn. Hiervoor haalde hij een voorbeeld erbij. Namelijk dat er ook kosten zijn voor autofabrikanten om veiligheidsgordels toe te voegen, maar ze doen het toch. Dat zou ook in de cryptowereld moeten zijn.

Standaard

De bescherming zou standaard verwerkt moeten worden in de cryptomarkt. Net zoals die eerder genoemde veiligheidsgordels bij auto’s. Gensler heeft onlangs uiteengezet wat te verwachten van de SEC op het gebied van crypto-regulering. Hij is zwaar bekritiseerd omdat hij een handhavingsgerichte benadering hanteert bij het reguleren van de cryptomarkt. De SEC-baas zei ook dat hoewel Bitcoin een handelsartikel is, de meeste crypto-tokens kenmerken van effecten hebben, en waarschuwt dat veel van hen zullen mislukken.