Moet je binnenkort nóg een abonnement op een streamingsdienst afsluiten?

Nog een streamingsdienst uit de VS gaat internationaal en dus zou een entree in Nederland niet uit te sluiten zijn. Het gaat om Paramount+: waarom zouden wij dit ook willen?

De populariteit van de streamingsdienst steeg explosief, niet heel lang geleden. Aanstichter dan wel degene die het zo’n hit maakte was Netflix. Een soort digitale videotheek, zodat je toegang hebt tot duizenden series en films vanuit je luie stoel. Het werkt: Netflix is nog steeds extreem populair. Door het krimpende aanbod op Netflix en het sterk groeiende aanbod van concurrenten gaat dat echter veranderen en er komt steeds meer bij.

Streamingsdiensten

In Nederland hebben we nu al een paar populaire: Videoland was er vrij snel bij als Nederlandse invalshoek, Amazon’s Prime Video is al een tijdje beschikbaar en sinds ietsje minder lang kun je ook Disney+ en HBO Max krijgen. Om naast ‘originals’ (eigen series) zo veel mogelijk mensen voor een bepaalde dienst te laten kiezen, vliegen series en films van de ene streamingsdienst naar de andere. Dit alles heeft met uitzendrechten te maken van de originele verstrekker. Er is een kans dat nog meer series verdwijnen van al deze diensten omdat er een nieuwe streamingsdienst in het verschiet is om Europa te veroveren: Paramount+.

Paramount Plus

Paramount+ is de nieuwe naam van een streamingsdienst van Amerikaanse zender CBS. Ook ken je Paramount natuurlijk van het produceren van vele kaskrakers in de filmwereld. Paramount heeft nu officieel aangekondigd dat ze naar Europa komen. In de VS bereikte de streamingsdienst al 40 miljoen gebruikers met een explosieve stijging sinds 2022. De uitrol in Europa begint in het Verenigd Koninkrijk en Ierland, waar Paramount een deal heeft gemaakt met Sky om de dienst aan te bieden.

Potentieel veel titels op Paramount+ dus, een grote omroep erachter, explosieve stijgingen en nu dus uitrol in Europa. We gaan wellicht nog wel meer horen van deze zoveelste streamingsdienst. Paramount+ heeft tot nu toe twee versies van het abonnement: met of zonder advertenties en beperkingen wat betreft HD afspelen. De goedkoopste versie kost 4,99 dollar per maand en de dure versie 9,99 dollar. Iets om in de gaten te houden!