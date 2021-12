Moet Lil Kleine dit ter vervanging van Patek Philippe kopen?

Voor de leek ziet het er misschien minder bijzonder uit. Maar de kenner weet de echte aanschafwaarde van deze Bell & Ross 01 Cyber Skull Sapphire. Ideaal voor Lil Kleine ter vervanging van zijn Patek Philippe!

Deze week werd op televisie beelden uitgezonden van de overval op Lil Kleine, de overvallers hadden het gemunt op zijn Patek Philippe. Uiteindelijk kregen ze het horloge niet te pakken, maar misschien moet de Amsterdamse rapper eens kijken voor wat anders. Iets dat net zo veel waarde heeft, maar minder opvalt.

De Patek Philippe van de rapper zou een waarde vertegenwoordigen van 110.000 euro. Laat Bell & Ross nu net deze 01 Cyber Skull Sapphire gepresenteerd hebben. Een bijzonder en zeldzaam horloge. Kosten? 105.000 euro! Dat is 5.000 euro minder in vergelijking met de Patek Philippe, maar dat mag de pret niet bederven.

Bestellen kan via de webshop van het Franse horlogemerk. Als er nog eentje beschikbaar is tenminste, want het uurwerk is met 10 exemplaren een echte zeldzaamheid. De Bell & Ross 01 Cyber Skull Sapphire heeft een transparante behuizing met de typische schedel in het midden. Het horloge heeft een case van 45 mm. Daarmee is het een flinke joekel om de pols, maar een leek zal vast niet doorhebben dat dit bijna evenveel waard is als de veel bekendere Patek Philippe van Lil Kleine.