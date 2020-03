Mogelijk krijg je alleen nog Netflix in lage beeldkwaliteit!

Waarom we straks misschien met kwaliteit lager dan 720p moeten binge watchen.





Dat de coronacrisis behoorlijk klote is voor zo’n beetje iedereen (behalve gamers, natuurlijk) mag duidelijk zijn. Maar naast het feit dat iedereen binnen moet zitten, blikvoer moet eten en geen WC-papier meer heeft, zou er mogelijk een nog veel erger probleem aan kunnen komen: Netflix in slechte kwaliteit!

Volgens verschillende bronnen waaronder Politico zou Netflix in gesprek zijn geweest met een Eurocommissaris over de beeldkwaliteit van de streamingdienst. Er zou een stevige piek verwacht worden de komende tijd omdat er natuurlijk veel mensen over heel de wereld thuis zitten. Dit zou tijdens piekuren een flinke portie van de bandbreedte van een land kunnen opslokken.

Dus naast alle andere misère moeten we straks ook al deze topseries in een lagere kwaliteit checken. Dit heeft overigens niet iets te maken met het feit dat die topkwaliteit mogelijk tot stand wordt gebracht met gestolen technologie. Dit is simpelweg een kwestie van iedereen moet thuis zitten. Wat ga je dan doen? Lekker gamen of Netflixen, natuurlijk.

Het is nog niet duidelijk of Netflix de maatregelen daadwerkelijk gaat (of moet) toepassen, maar als het zover is, dan kan het zijn dat de standaard kwaliteit flink omlaag gaat. We hebben het dan over Standard Definition tegenover High Definition. Kortom, we krijgen dat niet minimaal 720p, maar kwaliteit lager dan dat. Yuck!

