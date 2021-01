Mogelijk nog miljoenen mensen op Windows 7 - Apparata

Het toch wel inmiddels sterk verouderde Windows 7 blijft nog altijd populair. Ook al zijn er geen fatsoenlijke updates meer voor te krijgen.

Mensen die een computer kopen zijn niet altijd zoals jij en ik. En daarmee bedoel ik: mensen zijn niet altijd geïnteresseerd in technologie. Zolang het werkt vinden ze het wel prima. En hoewel een Windows XP anno 2020 niet meer prettig is om mee te werken, functioneert Win 7 in de basis nog altijd prima.

En daardoor zitten er nog miljoenen mensen verstookt aan het verouderde besturingssysteem van Microsoft. Daarover bericht ZDnet. De site staat stil bij het feit dat Microsoft een jaar geleden is gestopt met de ondersteuning van Windows 7. Analisten hebben berekend dat er zeker nog 200 miljoen actieve systeem draaien op de kwetsbare versie van Windows.

Wie gebruikt er nog Windows 7?

Met het stoppen van de ondersteuning kun je gerust concluderen dat het niet meer veilig is om Windows 7 te gebruiken. Zeker als de computer nog is aangesloten op het internet. De groep die nog altijd gebruik maakt van het OS zullen met name ouderen zijn, maar onderschat de cijfers niet. Het komt ook voor dat bedrijven nog gewoon gebruik te maken van een oud OS en van upgraden is geen sprake. Onwetenheid is vaak de grootste factor.