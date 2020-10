Mondkapje-emoji voortaan met een lach - Apparata

Om er een positieve draai aan te geven is de mondkapje-emoji er een stukje vrolijker op geworden.

In de historie van emoji is de mondkapje-emoji vermoedelijk nog nooit zoveel gebruikt als in 2020. Met de wereldwijde corona pandemie is de emoji opeens super relevant geworden. Maar of de emoji ook zo leuk was om te gebruiken? Heel vrolijk lijkt de emoji niet te zijn.

Het kapje verbergt de achterliggende emoji. Het is dus moeilijk te oordelen of het gezichtje nu lacht, neutraal kijkt of juist verdrietig is. Om het één en ander op te klaren heeft Apple de boel opgevrolijkt. De mondkapje-emoji is door Apple in de beta van iOS 14.2 aangepast. De emoji is nu overduidelijk de reeds bestaande lachende variant geworden, alleen dan nu met een kapje voor de mond. Ook heeft de emoji nu zichtbare wenkbrauwen, dat was voorheen niet. Dit moet het gebruik van de emoji in een vrolijker daglicht plaatsen. Het maakt een conversatie in deze sombere tijd nét even wat leuker, niet dan?

Voorlopig blijft dit virus nog wel onder ons. En niet alleen in Nederland, maar heel de wereld kampt met uitdagingen. Beter laat dan nooit dus, deze emoji wijziging. De mondkapje-emoji blijft -helaas- nog wel even relevant. (via emojipedia)