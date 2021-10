Monopoly Madness: een videogame vol gekkigheid en chaos

Afbeelding via Ubisoft

Monopoly Madness is alles wat je van het klassieke bordspel gewend bent, maar dan op videogame-steroïden.

Monopoly is een van de meest iconische bordspellen aller tijden. Dat neemt niet weg dat het format misschien niet meer helemaal van deze tijd is. Urenlang rustig dobbelen, handelen en in de gevangenis zitten om vervolgens in een woeste discussie terecht te komen; het mag wel eens van een update voorzien worden. Dat is precies wat Ubisoft met de nieuwe Monopoly-videogame: Monopoly Madness.

Monopoly Madness

In de kern is Monopoly een spel over het bezitten van zoveel mogelijk vastgoed. Als je immers genoeg straten bezit, is de kans groter dan tegenspelers een nachtje in je hotels of huizen komen slapen en je daarvoor huur moeten betalen. Monopoly Madness behoudt dat principe, maar dan met een flinke snuf videogame-explosiviteit daarbij.

Vleugje videogame magie

In Monopoly Madness koop en upgradet je wederom gebouwen. Maar dat gaat met een gigantische vaart. Spelers bewegen in real-time door Monopoly City, kopen huizen, verzamelen geld, zoeken materialen en dwarsbomen anderen. Dat laatste is vooral een nieuwe feature voor Monopoly; spelers kunnen bulldozers en drilboren verzamelen om de hotels en huizen van andere te verwoesten!

Uiteindelijk is het doel van Monopoly Madness om als eerste een bepaald aantal punten te verzamelen. Ieder gebouw is afhankelijk van de upgrades een aantal punten waard en in deze razendsnelle game schommelt die hoeveelheid per speler continue. Dwarsbomen, in de gevangenis opsluiten, eigendommen verwoesten; de zes spelers zijn in Monopoly Madness continue met elkaar bezig.

De videogame Monopoly Madness komt op 9 december uit voor zo’n beetje alle platforms ooit. Dat wil zeggen PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X | S, Nintendo Switch, Stadia, Ubisoft Connect PC, Epic games en Luna.