Monsterlijke Apple M1 Ultra verpakt twee krachtpatsers in één

Afbeeldingen via Apple

Je zou zeggen dat enkele procenten genoeg zijn, maar Apple gaat met de M1 Ultra voor twee stevige krachtpatsers in één.

Apple zet een tendens met in-house processoren voort door tijdens het recente evenement even de nieuwste versie van de M1-SoC aan te kondigen. Wat betreft computers is het niet per se een gegeven dat meer altijd beter is. Maar in het geval van de M1 is dat zeker het geval. Voor de M1 Ultra plakt Apple bijna letterlijk twee M1 Max-chips aan elkaar. Dat levert een ongekend eindresultaat op.

Apple M1 Ultra: krachtpatser

Apple past voor de gloednieuwe SoC een eigen technologie toe die hij UltraFusion noemt. Het is namelijk niet zomaar mogelijk om twee dezelfde processoren of GPU’s op eenzelfde printplaat te gooien. Doorgaans kan er een tussenstap gebruikt worden. Hierbij zorgt een moederbord dat de processoren hun krachten bundelen. Dit heeft daarentegen een impact op de prestatie.

Daarom bedacht Apple een eigen manier om de onderdelen die ontworpen zijn om individueel te presteren samen te laten werken. Dat resulteert in een chipset met 114 miljard transistoren, een 20-core CPU en een 64-cuda-core GPU, allemaal op één chip.

Dat alles, zo beweert Apple, is goed voor een performance die 90% hoger is dan vergelijkbare 16-core CPU’s met hetzelfde wattage. Vergeet niet dat Apple dus wel 4 extra cores meerekent. Ook zou de GPU tot 200W minder verbruiken dan een vergelijkbare videokaart.

Peperdure high-tech

Maar Apple zou Apple niet zijn als de bovenstaande samenstelling betaalbaar zou zijn. De chipset is vanaf 21 maart te zien in een nieuwe Mac Studio, een soort iMac-scherm met ingebouwde PC. De goedkoopste versie kost al ruim €2300, terwijl de Mac Studio met uitjes, mayo en curry voor het absurde bedrag van €9229 over de toonbank gaat.