Mooie nieuwe kleuren voor iPhone 12- hoesjes - Apparata

Apple heeft nieuwe kleuren voor de hoesjes die je kan kopen voor je iPhone 12. Op het internet circuleren foto’s van de kleuren.

Op het almachtige internet circuleren afbeeldingen van hoesjes voor de iPhone 12 met nieuwe kleuren. In het voorjaar brengt Apple meestal de nieuwe kleuren uit voor de iPhone- hoesjes én Apple Watch bandjes. Dit jaar is het techbedrijf laat, want wij hebben nog niks gezien. Tot nu toe.

Kleuren 2021 gelekt!

De nieuwe MagSafe- hoesjes, waar nu afbeeldingen van zijn, zijn geplaatst op Weibo (de soort van Chinese Twitter). Ze zijn geplaatst op het Weibo- account ‘Uncle Pan Pan’. Dit account is niet bekend en heeft dus geen ‘trackrecord’, wat betreft het delen van betrouwbare Apple- informatie. Het account werd echter in de spotlight gezet door DuanRui, en deze Twitteraar heeft in het verleden nauwkeurige informatie gedeeld.

iPhone 12 series Apple official protective shell spring new color pic.twitter.com/ycn47kkm4D — DuanRui (@duanrui1205) April 2, 2021

iPhone en Apple Watch

Het lijkt er nu op dat de eerste beelden zijn gelekt van de voorjaarscollectie iPhone- hoesjes. De ‘oude’ kleuren van de siliconen MagSafe- hoesjes zijn paars, donkerblauw, cyprusgroen, citrusroze, wit, zwart en rood.

De nieuwe MagSafe- hoesjes, waar nu afbeeldingen van zijn, zien we in vier nieuwe kleuren. Het gaat om een blauw, paars, lichtgroen en roze hoesje. De afbeeldingen zijn niet zo duidelijk, dat we direct weten of het om een siliconen of leren MagSafe- hoesje gaat. Op Twitter gaan geluiden dat Apple met nog één extra nieuwe kleur komt, dan komen we op een totaal van vijf nieuwe kleuren. Keuze genoeg dus, als je in de markt bent voor een hoesje voor de iPhone 12.

We denken dat Apple, net zoals verleden jaar, de Apple Watch– bandjes in dezelfde kleuren uitbrengt als die voor de iPhone. Als dat zo is, dan laten de kleuren die hieronder zijn weergegeven ook de nieuwe Apple Watch- bandkleuren zien.