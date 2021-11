Mooiste Renault ooit kan nu vliegen

Renault

Een van de mooiste Renault ooit, namelijk de Renault 4, is omgebouwd en kan nu vliegen. En wat ziet dit er gaaf uit!

De Franse autofabrikant staat er om bekend om de nostalgische kaart te spelen met iconische modellen. Zoals de 5, die opnieuw is ontworpen als een moderne EV. Het bedrijf tilt dat echter naar een heel ander niveau met de Air4, een letterlijke vliegende autoversie van de cult Renault 4 hatchback.

Renault 4 die kan vliegen

De auto kan niet alleen vliegen, het design is ook bijzonder geslaagd. Renault werkte samen met ontwerpbureau TheArsenale uit Miami om een ​​drone op menselijke maat te maken met een bijgewerkte versie van de 4 erop. Het concept markeert de 60e verjaardag van de Renault 4 en wil laten zien waar het merk 60 jaar verder staat. “AIR4 is een symbool van onafhankelijkheid en vrijheid, geboren uit het besef dat het verkeer toeneemt, levens tot stilstand komen en de wereld boven ons niet wordt gehinderd”, schreef Renault.

Renault

Om het geheel zo licht mogelijk te houden is de koets geheel gemaakt van koolstofvezel. Belangrijk natuurlijk bij een drone, wat het eigenlijk is. Het heeft een 22.000 mAh-batterij (zonder spanning) die 90.000 mAh aan totaal vermogen levert. Stuwkracht wordt gegeven als 95 kg, of 209 pond per propeller, voor een totaal hefvermogen van ongeveer 840 pond.

Werkt echt

Denk niet dat het een concept is wat in een tentoonstelling komt te staan. Nee, het kan echt vliegen. De bestuurder komt binnen door de hele carrosserie van voren op te tillen. Het kan opstijgen met 31 MPH (momenteel beperkt tot 9 MPH) en rondvliegen met snelheden tot 58 MPH. Dit is ongeveer 85 kilometer per uur.