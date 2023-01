Moonwalkers van Shift Robotics laten je meer dan twee keer zo snel lopen

Houd je van wandelen, maar gaat het te langzaam? Met de Moonwalkers van Shift Robotics ($1399) sprint je iedereen voorbij.

Moonwalkers van Shift Robotics: zevenmijlslaarzen op elektriciteit

Het idee is eigenlijk heel simpel. Elke keer dat je een stap zet, oefen je kracht uit op de grond. De grond oefent ook kracht uit op jou, waardoor je vooruit komt. Maar wat, als je een magische zon het niet week zoveel kracht uitoefent op de grond? Dan kom je twee keer zo snel vooruit, toch? Precies de gedachte achter de Moonwalkers en het lijkt goed te werken.

De bedenker van de Moonwalkers, Zhunjie Zhang, ergerde zich al een tijdje aan het grote probleem in Amerikaanse steden, zoals Philadelphia in Pennsylvania. Er zijn geen fietspaden. Hierdoor word je gedwongen grote afstanden te lopen of de auto te pakken. Dus hij besloot iets te bedenken om het lopen makkelijker te maken.

Als je namelijk op het juiste strategisch moment, dat de rolschaats de bodem raakt, een zetje geeft, kan je terwijl je loopt even snel bewegen als iemand die rent. Hij deelde zijn droom met een team, en na vijf jaar hard werken, via een Kickstarter, en negen rondes van prototypes, slaagden ze erin om de Moonwalkers productierijp te maken.

Hoe werken de Moonwalkers?

De Moonwalkers zijn een soort slimme rolschaatsen die je onder je schoenen kan binden. Elke rolschaats bevat een elektrische motor en een accu, die zichzelf inregelt op jouw loopgewoontes.

Als je enkele stappen hebt gezet met de Moonwalkers en gewend bent aan het extra gewicht aan je voeten, kan je doorgaan naar de volgende fase. Je kan ze dan inschakelen. Vanaf dat moment zal je merken dat je twee keer zo ver vooruit komt bij elke stap die je doet. En afremmen? Ook daar is een intuïtieve methode voor. Neem kleinere stappen, en de Moonwalkers remmen vanzelf af.

Snelheid, gewicht en bereik

Met de Moonwalkers kan je een snelheid van rond de 11 km/h bereiken. De rolschaatsen wegen per stuk iets meer dan een kilo. Het bereik is iets meer dan 10 km. Dat wil zeggen dat je er ongeveer een uurtje op kan lopen. Je kan de rolschaatsen opladen met behulp van een USB C poort. Dit duurt ongeveer anderhalf uur. Een oplader wordt meegeleverd, maar het is misschien minder nuttig buiten de VS. Tenzij je een aparte reisstekker koopt.

Ter geruststelling: de remweg is erg kort, een meter. Loop je een helling af? Dan remmen de rolschaatsen automatisch voor je. Het is zelfs mogelijk om een trap op te lopen met de Moonwalkers.

Voorlopig alleen binnen de Verenigde Staten te verkrijgen

De Moonwalkers zijn op dit moment in productie genomen en de eerste supporters van het project krijgen hun slimme rolschaatsen nu uitgeleverd. Vanwege de complexiteit van de logistieke keten, is dat op dit moment alleen nog binnen de Verenigde Staten. Het is niet bekend of er plannen zijn om ze ook buiten de Verenigde Staten te gaan verkopen.

Uiteraard is het altijd mogelijk om ze via een gespecialiseerd freight forwarding bedrijf zoals MyUS.com te kopen en naar Nederland of België te laten sturen. Dus tegen een meerprijs heb je ze dan alsnog in huis. Op de website van ShiftRobotics kan je ze bestellen.

De fabriek waarmee ze een overeenkomst hebben gesloten, is op dit moment druk bezig om de door Kickstarter-deelnemers bestelde Moonwalkers te produceren en uit te leveren. Vanaf april 2023 zullen ze op bestelling worden gemaakt.