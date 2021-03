Moto G100 komt voor 500 euro naar Nederland - Apparata

Zijn naam is kort, maar zijn daden groot? Dit is de nieuwe Moto G100 en deze komt voor een bedrag van 500 naar Nederland.

Motorola is nog altijd actief in de wereld van smartphones. Dat doen ze met bijvoorbeeld de G7 en vandaag stelt Moto de G100 aan je over. Deze zit er een beetje tussentijd. Qua specificaties is het geen vlaggenschip, maar het is ook niet zo dat het gericht is op de onderkant van de markt .

Het begint met een FHD+ display, dat in dit geval 6.7-inch (2520 x 1080) groot is. Onder de kap huist een Qualcomm Snapdragon 870 chipset. Je hebt 8 GB RAM en 128 GB opslag. De smartphone heeft een grote 5.000mAh accu. Dankzij de grootte hoef je de G100 volgens Moto pas na 40 uur op te laden.

Achterop de G100 tref je meerdere camera’s. Dit is een 64 MP + 16 MP + en 2 MP constructie. Aan de voorzijde zitten nog eens twee camera’s, namelijk een 16 MP + 8 MP constructie. Aan de zijkant van de smartphone zit een vingerafdrukscanner.

Het zijn geen specs die je van je stoel doen vallen. Toch denkt Moto deze G100 voor 499,99 euro in Nederland te gaan verkopen. De concurrentie is moordend in deze prijsklasse, ze zullen het niet makkelijk krijgen. Vanaf mei is de smartphone verkrijgbaar.