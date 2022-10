Motorola Edge 30 Ultra review

Motorola Edge 30 Ultra. Bron Motorola, fair use

Is de Motorola Edge 30 Ultra inderdaad een waardige concurrent voor de iPhone 14 en de Galaxy S22 Ultra? Wel, Apple en Samsung gaan het moeilijk krijgen…

We zouden het bijna vergeten, maar behalve Samsung en Apple zijn er nog andere merken. Zo trekt Motorola al enkele jaren de aandacht met goede telefoons voor een budgetprijs, en vertoont daardoor een pijlsnelle groei. Met de Edge serie wil Motorola ook in het topsegment meespelen.

Eén pluspunt heeft de Edge 30 Ultra al binnengehaald, de scherpe prijs. Met een adviesprijs van € 899 is dit vergeleken met de anderhalf tot twee keer zo dure iPhone 14 Pro Max en Galaxy S22 Ultra een betaalbaar vlaggenschiptoestel. maar hoe zit het met de andere punten? Dat gaan we nu bekijken.

Fraai design en solide bouw

Sterk pluspunt is de solide bouw die we van Motorola gewend zijn. Daarbij vinden we het naar de zijkanten toe gebogen scherm, de watervaldisplay die we kennen van de eerste Edge. De afmetingen zijn met 161.8 x 73.5 x 8.4mm gemiddeld, ook de massa van 198,5 g is niet uitzonderlijk. Het camerablok aan de achterkant steekt uit vanwege de zoomlens, maar niet heel prominent. Het frame is uitgevoerd in metaal. Klein minpuntje is de waterdichtheid, die is niet gecertificeerd zoals bij andere vlaggenschip telefoons.

Motorola Edge 30 Ultra laadt op in 7 minuten

Zoals alle Chinese toptoestellen beschikt de Motorola Edge 30 Ultra over een uitstekende, in de doos meegeleverde, snellader. Met 125 W laadvermogen is de toch forse accu van 4610mAh in een ongelooflijke 7 minuten opgeladen. Ter vergelijking, dit is 10 keer zo snel als de iPhone 14. En daar moet je de snellader dan ook nog voor een pittige prijs bijkopen.

Heeft een vriend of vriendin niet zo mooie snellader? Geen nood, zij kunnen gewoon via de 10 W draadloze oplader die in het toestel is ingebouwd, meegenieten. Natuurlijk kun je ook de Ultra draadloos opladen, met een snelheid, 50 watt, die je bij de meeste andere vlaggenschiptoestellen zelfs niet met draad haalt.

State of the art hardware

Ook wat betreft hardware heeft Motorola niet bezuinigd op de Edge 30 Ultra. Een state of the art Snapdragon 8+ Gen 1, 8 GB werkgeheugen en 256 GB intern geheugen maken dit een snelheidsmonster dat je niet moet onderschatten. Ter vergelijking, in de gemiddelde pc zit ook 8 GB werkgeheugen.

Deze krachtige hardware is ook wel nodig, gezien het aantal pixels van het 6.67inch FHD+ pOLED scherm (1080 x 2400 pizels), met een 144Hz refresh rate, die aangestuurd moeten worden. Dit betekent dat games erg soepel en prettig spelen, zonder haperingen. Dit maakt de Ultra een uitstekende gaming telefoon. Dankzij de Snapdragon Elite Gaming functie kan je vanaf je smartphone naar een groot scherm of beamer streamen.

200 megapixel camera op de Edge 30 Ultra

Net als de iPhone 14 en de Galaxy S 22 maakt deze telefoon gebruik van pixel binning om scherpere beelden te krijgen. Dat betekent dat pixels samen worden gevoegd en daardoor foto’s standaard 15 megapixel zijn. Het is mogelijk deze optie uit te zetten, waardoor je de volle 200 megapixel op de gevoelige sensorplaat vast kan leggen.

Dankzij de razendsnelle hardware is ook het opnemen van hoge resolutie video (8K op 30fps of 4K op 60fps) geen probleem. Wel een minpunt van deze telefoon is de slechte nachtfotografie in vergelijking met de kampioen op dit terrein, de iPhone 14. Ook de microfoon is een verbeterpuntje vergeleken met de iPhone 14.

Conclusie Motorola Edge 30 Ultra review

Dit toestel is een echte Motorola, met zijn flinke batterij, zijn scherpe prijs en solide bouwkwaliteit. Het toestel laat zien dat ook andere smartphones dan iPhone en Samsung Galaxy nu volwassen worden en concurrerende kwaliteit bieden voor een scherpe prijs.

Wil je echt de allerbeste camerakwaliteit en het Apple gevoel? Dan kan je voor de iPhone kiezen. Wil je de uitstekende Knox beveiliging en het Samsung gevoel? Kies dan voor Samsung. Maar wil je meer waar voor je geld? Dan is de Motorola Edge 30 Ultra gewoon het betere toestel, dat deze twee gemakzuchtige merken in het stof laat bijten.