Motorola kondigt weer iets met 'door de lucht' opladen aan - Apparata

Opnieuw kondigt Motorola een product aan dat draadloos door de lucht (op afstand) kan opladen. Zijn ze One Hyper al vergeten?

Motorola kondigt in samenwerking met GuRu draadloos opladen op afstand ‘door de lucht’ aan. In het persbericht noemt het Amerikaanse merk zich de eerste die dergelijk oplaadbare smartphones op de markt brengt. Het doel is uiteindelijk om smartphone draadloos, op afstand, zonder fysiek contact met iets op te laden. Begin dit jaar kondigde het merk al ongeveer hetzelfde aan, maar de naam One Hyper komt nergens meer voor.

Motorola onthult draadloos opladen op afstand

Motorola legt dus nu vooral de nadruk op de smartphones die draadloos opladen door de lucht ondersteunen. We weten dat in elk geval Xiaomi iets vergelijkbaars aan het bekokstoven is, al focust het Chinese merk op het oplaadstation dat voor de stroom moet zorgen. Die technologie kan smartphones naar verluidt op enkele meters afstand met 5W opladen.

In tegenstelling tot Xiaomi noemt Motorola niet per se concrete getallen in het persbericht, maar belooft wel ‘watts-over-meters’. De specificaties zullen vermoedelijk ongeveer hetzelfde zijn. Ook over een prijs is helaas nog niets bekend. Wederom kunnen we de open deur intrappen en ervan uitgaan dat het om peperdure nieuwe technologie gaat. Het is niet helemaal duidelijk waarom One Hyper nu niet meer van de partij lijkt te zijn. Wellicht dat de samenwerking met GuRu ze op een ander pad heeft gebracht.

Hoe dan ook, Motorola zet duidelijk in op het draadloos op afstand opladen van smartphones. GuRu lijkt zich meer te concentreren op het equivalent van de Xiaomi Mi Air Charge. Ook de releasedatum van de spannende nieuwe technologie is vooralsnog een groot vraagteken.