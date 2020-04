Motorola vergeet Galaxy S20+ concurrent in Nederland

Motorola komt met de Motorola Edge-serie. Maar de Edge+ is niet te vinden in Nederland.

De laatste jaren lijkt Motorola niet geweldig mee te kunnen in de smartphone-industrie. Okay, de Motorola RAZR was een toffe vouwbare smartphone, maar kwa ‘gewone’ smartphones deed het bedrijf niet zoveel. Recentelijk lekte daarentegen een waardige Samsung Galaxy S20-concurrent, de Motorola Edge+. Gisteren lekte vervolgens het persmateriaal. Maar helaas hebben we er hier in Nederland helemaal niks aan..

Vandaag onthult Motorola namelijk de Motorola Edge-serie. De veelbelovende Edge+ komt daarentegen (in elk geval voorlopig) niet uit in de Benelux. En laat dat nou net het toestel zijn dat kon concurreren met de Samsung Galaxy S20+. Het toestel krijgt een Snapdragon 865, 12GB RAM, een triple camera-setup met 108MP main camera en een prachtig 6,7-inch curved edge display.

We moeten het doen met de Motorola Edge

Gelukkig krijgt de gewone Edge ook dat vlijmscherpe display mee. Het toestel heeft zijn naam immers te danken aan de bijna 90 graden omgebogen schermranden. Maar waar de Edge+ kwa andere hardware de premium-regionen deed bibberen, mikt de reguliere Edge op het allround plaatje.

De Motorola Edge is uitgerust met een Snapdragon 765, 4 of 6GB RAM, 128GB uitbreidbare opslagruimte, een 64MP hoofdcamera, een 4,500mAh batterij, een in-display vingerscanner en (je gelooft het bijna niet) een headphone jack! Er is daarentegen geen waterresistentie, wat altijd een beetje teleurstellend is. Dat alles moet 599 euro kosten in de Benelux.

Edge+

Kortom, geen directe concurrentie voor Samsung. Met de energie van een OnePlus flagship killer (zoals de OnePlus 8 een beetje doet) had de Motorola Edge+ dat wel kunnen zijn. Zonde! Het overigens mogelijk dat de Plus-variant uiteindelijk toch nog hier in de schappen zal liggen. Maar vooralsnog alleen de Motorola Edge voor ons.