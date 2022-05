‘Mr Bean’ krijgt eigen serie op Netflix (trailer)

Wie heeft er als kind niet genoten van Mr Bean? Acteur Rowan Atkinson heeft zijn eigen serie gekregen op Netflix.

Eigenlijk was Mr Bean een korte serie. Echter door de vele scenes in een aflevering voelt de show veel groter dan het daadwerkelijk was. Rowan Atkinson is vergroeid met het personage en staat wereldwijd bekend las Mr Bean. Er zijn genoeg mensen die denken dat dit zijn echte naam is.

Mr Bean, oftewel Rowan Atkinson, kan wel meer dan dit personage spelen. Zo was hij op grappige wijze een geheim agent in de Johnny English films. Nu heeft Rowan Atkinson zijn eigen serie te pakken op Netflix genaamd Man vs Bee. Het is een show op een manier waar de Britse acteur het beste in is. De grappenmaker uithangen!

De serie draait om een man, gespeeld door Rowan Atkinson, die geteisterd wordt door een bij. Het klinkt heel simpel, maar de programmamakers konden een hele serie bouwen rondom dit concept. En met Atkinson in de hoofdrol moet het wel hilarisch zijn.

De eerste trailer van Man vs Bee met Rowan Atkinson is vrijgegeven door Netflix. De grappige Britse serie verschijnt 24 juni op de Amerikaanse streamingdienst. En toegegeven, de trailer ziet er goed uit!