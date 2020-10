Met deze techniek wil men muggenbeten stoppen - Apparata

De muggenbeet is gevaarlijk, maar deze techniek kan muggen diervriendelijk stoppen.

Een muggenbeet kan voor ons behoorlijk irritant zijn, maar in andere delen van de wereld kan het zelfs dodelijk zijn. Het is namelijk bekend dat muggen ziektes als malaria, dengue en gele koorts verspreiden. Er zijn dan ook veel anti-muggen middelen, maar die werken zelden. Onderzoekers claimen nu de oplossing onder handbereik te hebben.

Wat is een muggenbeet eigenlijk?

Allereerst zijn het alleen de vrouwtjes die muggenbeten toebrengen. Een muggenbeet is eigenlijk een muggensteek. Het blijkt namelijk dat vrouwtjes zich voornamelijk met nectar voeden. Hun bek, in de vorm van een naald is echter opgedeeld in 2 delen. Met het ene deel zuigen ze nectar op. Als ze echter bloed ‘ruiken’ kunnen ze ook bloed eten. Hiervoor gebruiken zij hun bek. Doordat daarbij wat gif vrij komt krijg je de jeukende bulten.

Hoe verandert de smaak van de mug van nectar naar bloed?

Onderzoekers van de universiteit van de Rockefeller Universiteit hebben een aantal vrouwtjesmuggen genetisch gemodificeerd. Vervolgens maakten zij twee proefstalen. Een met echt bloed en een met nepbloed, gebaseerd op 4 bestanddelen die ook in echt bloed voorkomen. Het bleek dat, zodra de muggen hieraan blootgesteld werden, er een specifiek gebied neuronen in het zenuwstelsel van de mug actief werd. Dit is dus klaarblijkelijk de ‘bloeddetector’. Deze sloeg zowel bij het echte als bij het nepbloed aan.

Oplossing voor muggenbeten nabij?

De onderzoekers constateren als eerste dat het onmogelijk is om exact te achterhalen wat de smaak van bloed voor muggen is. Wel kunnen ze die specifieke groep neuronen analyseren. Zij verwachten op basis daarvan precies te achterhalen hoe de mug getriggerd wordt. Als men dat weet kan men een pil ontwikkelen die zorgen dat muggen niet meer getriggerd worden. Hierdoor zouden zij geen muggenbeten meer uit kunnen delen en behoort de verspreiding van ziektes tot het verleden.

Wanneer het middel op de markt moet komen is nog niet bekend, maar het lijkt ons praktischer en frisser dan een zwetend billboard.

Bron: Metro