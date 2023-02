Mui Board van Mui Labs laat het weer zien op een houten plank

Liever hout om je heen dan plastic, maar wil je wel maximaal profiteren van moderne snufjes? Dan word je waarschijnlijk best wel blij van de houten Mui Board.

Boeddhistische geïnspireerde technologie

Volgens het boeddhisme moet je in je leven net zoveel sporen achterlaten als een vogel in de lucht. Het lijkt erop dat de Japanse makers van het Mui Board deze spirituele raad goed in hun oren hebben geknoopt. Zelf noemen ze hun ontwerpfilosofie “calm technology design”.

Als het Mui Board buiten werking is, lijkt het in niets op een elektronisch apparaat. Het is dan een mooi gelakte houten plank en smelt onopvallend samen met een natuurlijke, organische huisinrichting.

Maar daar komt verandering in op het moment dat je de plank aanraakt. Er worden dan symbolen zichtbaar, waarmee je slimme apparaten in huis, domotica, kan bedienen. Denk dan bijvoorbeeld aan het eigen mui platform, waarmee allerlei slimme gadgets van diverse domotica ontwikkelaars kunnen worden bediend en gekoppeld.

De drie functies van Mui Board

Maar behalve het bedienen van domotica zijn er nog meer functies in de plank ingebouwd. Zo kan je ook berichten sturen aan andere huisgenoten en informatie opvragen, bijvoorbeeld het weerbericht. De plank kan op elk centrum van activiteit worden geplaatst. Bijvoorbeeld boven het bed, in de keuken en aan de wand in de woonkamer. Hij is er, als je hem nodig hebt. En anders verdwijnt de plank bescheiden op de achtergrond.

Mui Board is gekoppeld aan bekende domotica platforms als IFTTT, Philips, Alexa, Matter en dergelijke. Je kan er onder andere domotica gadgets van Philips mee bedienen en ook stembediening via Alexa is mogelijk.

Op dit moment is hun mui Board Gen 2 nog in het preorder stadium. Nu steeds meer mensen op zoek zijn naar een leven met minder prikkels en meer balans, zou deze Japanse gadget wel eens populair kunnen worden.