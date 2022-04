Muis voor mensen met kleine(re) handen

Logitech

Als je iets kleinere handen hebt, dan is deze muis wellicht een goed idee.

Mensen met kleinere handen opgelet: Logitech komt met een speciale muis voor jou. Zeker sinds de corona pandemie werken we veel thuis en dan is een goede muis een must. We spenderen meer tijd dan ooit achter de computer. Dan is het noodzakelijk dat je goed materiaal hebt om vervelende RSI-blessures te voorkomen.

Muis voor kleine handen

De muis is al lang onder ons. Het is een aanwijsapparaat dat aan een computer wordt gekoppeld om een cursor op het beeldscherm met de hand te bewegen. Er is minimaal één drukknop aanwezig en omdat het op een muis lijkt heeft het de naam ‘mouse’ gekregen.

Deze nieuwe muis ziet er ook goed uit en komt in verschillende kleuren. Dat zijn grafiet, roze en een soort van wit. Logitech zegt dat de Lift is ontwikkeld door zijn Ergo Lab na feedback van werknemers en klanten. Zij vonden andere muizen te groot voor hun handen. Dus na meerdere rondes van gebruikerstests en goedkeuring van ergonomische instellingen van derden, koos het bedrijf voor een slanker model dat 22 procent kleiner is dan voorheen.

Logitech

Kleiner

Die 22% lijkt niet veel, maar is het wel. De muis oogt en is veel kleiner. Zeker als je kijkt naar het grotere broertje de MX Vertical. Het bedrijf heeft ook gedacht aan de ergonomie. Dit om het gebruik, zeker als je de muis heel de dag gebruikt, te verbeteren. Daarom heeft de lift een verticaal ontwerp van 57 graden, dat volgens Logitech beter de natuurlijke arm- en polshouding van een persoon nabootst. Dit terwijl een handige duimsteun en zachte rubberen coating zorgen voor een stevige, antislip grip. De muis is ook bruikbaar voor linkshandige mensen, wat natuurlijk heel handig is.