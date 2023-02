MusicLM van Google kan tekstprompts in muziek omzetten

Ook op muziekgebied slaan de kunstmatige intelligenties toe. Is dan echt niets meer veilig, of is de muziek van MusicLM nog te slecht?

Muziekstuk op basis van een stukje tekst

Kunstmatige intelligentie kan bij alle vormen van gestructureerde informatie worden ingezet, en wat is muziek anders dan een gestructureerde reeks van geluiden? Ook muziek is in zekere zin taal en kan je dus met een GAN (generative adverse network) of andere vorm van AI laten genereren door de computer.

Dat is precies wat MusicLM doet. Je geeft een tekstuele beschrijving van muziek, en Google genereert daar de bijpassende muziek bij. Dat op basis van een dataset van rond de 5000 muziekfragmenten, waar muziekexperts een beschrijving bij leverden.

De resultaten zijn best wel indrukwekkend. Dan moet je je bedenken dat volgens Google dit product nu nog niet goed genoeg is om te lanceren. De uiteindelijke versie zal dus nog veel beter worden dan dit.

Voorbeelden van muziek door Google’s MusicLM

Prompt: The main soundtrack of an arcade game. It is fast-paced and upbeat, with a catchy electric guitar riff. The music is repetitive and easy to remember, but with unexpected sounds, like cymbal crashes or drum rolls.

Prompt: Epic soundtrack using orchestral instruments. The piece builds tension, creates a sense of urgency. An a cappella chorus sing in unison, it creates a sense of power and strength.”

bron: Google Research. Meer voorbeelden in hun artikel.

Meer concerten en meer originele muziek

We geven ongeveer drie tientjes per persoon per jaar van ons inkomen uit aan muziek. Wat dat betreft, is er dus zeker markt voor deze AI. En gezien de afgezaagde formulemuziek die tegenwoordig wordt gemaakt, zou je een groot deel daarvan prima door een AI als MusicLM kunnen laten maken.

Voor muzikanten is er nog geen man overboord. Enkele toppers daargelaten, verdienen ze toch al bijna niets aan muziek die wordt gestreamed via diensten als Spotify en verkocht. Zij kunnen net als de Grateful Dead bijvoorbeeld doet, de muziek gratis maken en geld verdienen met live uitvoeringen en concerten.

Toch nog een vrolijke noot door MusicLM?

Of natuurlijk, je eigen muziekstijl uitvinden. Want als muziek nog niet bestaat, kan de AI die niet reproduceren. Wordt MusicLM de ultieme afstraffing voor weinig originele artiesten en geluidsstudio’s?