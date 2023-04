Musk deelt lukraak blauwe vinkjes uit

Is het een uiterst slimme marketingstrategie, of een zoveelste trolactie van Musk? Waarschijnlijk beide. Twitter is in ieder geval in rep en roer.

Twitter Blue, van gewild statussymbool tot boycot

Vroeger was het blauwe Twittervinkje een statussymbool, dat goede contacten met Twitterpersoneel, veel volgers of een gevestigde naam vereiste. Nu Musk van Twitter Blue een betaaldienst heeft gemaakt, en de flamboyante multimiljardair slecht ligt in progressieve kringen, zien celebrities op Twitter het als een zaak van prestige om juist géén blauw vinkje achter hun naam te hebben. Maar daar heeft Musk wat op gevonden.

(On)gewilde blauwe vinkjes

De laatste dagen zien diverse celebrities een blauw vinkje achter hun naam verschijnen. Dit terwijl ze er niet op zaten te wachten. Sommigen reageerden er blij geamuseerd op, zoals de omstreden acteur Charlie Sheen.

oh my! it’s like Xmas and my birthday all at once!@elonmusk i’m flushed

with gratitude.

Rock Star move, good sir.

©️ pic.twitter.com/EnEMByuG8J — Charlie Sheen (@charliesheen) April 22, 2023

Anderen, zoals de fervente Twittergebruiker Dril, ontploffen bij deze actie van de oppertrol uit Trøllheim en doen er alles aan om het gehate blauwe vinkje te ontlopen.

ok so:

– elon forced a bluecheck on dril

– dril keeps changing his display name to evade the bluecheck

– it keeps getting put back



the question is whether elon eventually adds a special rule to dril's account, such that it never loses its check. then dril impersonates exxonmobil — celeste (@parafactual) April 22, 2023

Heeft ie nu betaald of niet?

Het gevolg is natuurlijk dat niemand meer zeker weet of een celebrity betaald heeft of niet. Enkele vooraanstaande celebrities zijn uitverkoren. Anderen niet. Zeker als je een minder bekende celebrity bent, wil je natuurlijk graag dat blauwe vinkje, om erbij te horen. Zie het voorbeeld van Charlie Sheen, die langzamerhand weer op probeert te krabbelen na zijn fall from grace door wangedrag en psychische problemen. En hoe meer blauwe vinkjes, hoe meer Twitter Blue een succes wordt. Marketingtechnisch gezien is dit daarom behoorlijk slim.

Twee (of drie) Twittervogels in één klap

Lachen is het wel. De eerste indruk is dat de missie van Musk geslaagd lijkt: er wordt weer volop over Twitter gepraat en geroddeld, en hij heeft zijn behoefte aan trollen en het maken van foute grappen weer helemaal uit`kunnen leven. Ook laat hij hiermee weinig bekende mensen merken, dat ook beroemdheden maar weinig verschillen van the common man en dat ze wat minder moeten opkijken tegen mensen op een voetstuk Wat je ook van hem vindt, vervelen doe je je met de man niet snel.