Musk gaat los en scheldt de Amerikaanse president uit!

De CEO van Tesla is los gegaan op Twitter en scheldt de president van Amerika de huid vol. Lees hier waarom.

De rijkste man ter wereld lijkt vastbesloten het op te nemen tegen de machtigste. En dat levert sowieso vuurwerk op. Elon Musk, CEO van Tesla, noemde president Joe Biden verleden week op Twitter “een vochtige sokpop in menselijke vorm”. Dit uitte zich in een neergang van Tesla-aandelen met 11%. Heel het weekend had het internet het er over.

Musk vs de president

Twitter is de favoriete uitlaatklep van Musk. Ook dit keer gebruikte hij dit medium om zijn mening kenbaar te maken. Dit keer gaat het over de corona maatregelen in Amerika en Canada. Hij heeft meerdere berichten hier aan besteed. Een eerdere Musk-tweet – “Biden behandelt het Amerikaanse publiek als dwazen” – maakte deel uit van een eenzijdig Twitter-offensief tegen de president. Biden nam geen wraak, althans niet rechtstreeks. Het Witte Huis plaatste wel een tweet waarin de president Tesla-rivalen General Motors en Ford prees voor hun werk aan de ontwikkeling van elektrische voertuigen.

Musk prees protesten van Canadese vrachtwagenchauffeurs tegen een Amerikaans mandaat dat hen verplicht om een ​​vaccinatiebewijs te tonen om het land binnen te komen. “Dit is niet het gedrag van een normale, rationele CEO”, zegt John Coffee, een professor aan de Columbia University Law School.

Gedrag

“Maar we wisten al dat Musk dat niet was, ook al is hij zeer succesvol. Zelfs als hij gelijk heeft in het projecteren van het uiteindelijke falen van Biden, kunnen hij en zijn bedrijven in de tussentijd ontzettend veel pijn verdragen. En het zal geen vergelding door Biden inhouden, aangezien de SEC en andere instanties hem inmiddels als een gezworen vijand beschouwen”, aldus de hoogleraar. De president heeft veel macht over Musk. Tesla en de andere bedrijven van de ondernemer zijn afhankelijk van regelgeving. Maar of Musk daar echt van wakker ligt…