Musk voorziet recessie maar het is ´een goede zaak´

Elon Musk denkt dat er een recessie aankomt, maar het is eigenlijk wel een goede zaak. Lees hier waarom.

Tesla-topman Elon Musk gelooft dat de economie van Amerika in een recessie komt. Andere landen volgen dan snel. Maar hij legde uit waarom het “eigenlijk een goede zaak” is. Musk schat dat de komende recessie 12 tot 18 maanden zal duren.

Elon Musk bespreekt recessie

Elon Musk, de CEO van Tesla en Spacex, deelde zijn mening over de economie en de aanstaande recessie in een reeks tweets afgelopen week. Op een vraag of “we een recessie naderen”, antwoordde hij: “Ja.” Musk merkte echter op: “Dit is eigenlijk een goede zaak.”

De Tesla-baas legde uit dat “het al te lang geld op dwazen regent”, en benadrukte dat “er een aantal faillissementen moeten plaatsvinden”. Hij legde uit: “Alle Covid-thuis-thuis-dingen hebben mensen ertoe gebracht te denken dat je niet echt hard hoeft te werken”. De werkelijkheid is anders.

Twitter

Teveel geld

Je kunt nooit genoeg geld hebben, zeggen veel mensen. Maar er kan wel teveel geld zijn! Musk ziet dit ook. “De eerlijke reden voor inflatie is dat de regering een ontelbare hoeveelheid meer geld heeft gedrukt dan ze had,” zei hij. Een groeiend aantal zakenbanken waarschuwde ook voor een recessie. Goldman Sachs Senior Chairman en voormalig CEO Lloyd Blankfein zei onlangs dat we afstevenen op een recessie, en adviseert bedrijven en individuen om zich daarop voor te bereiden.

Bovendien waarschuwde Blackrock, ’s werelds grootste vermogensbeheerder, deze week in een onderzoeksnota dat de inspanningen van de Federal Reserve om de rentetarieven te verhogen om de recordinflatie te compenseren, een recessie kunnen veroorzaken.