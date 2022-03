Musk zegt dat hij niet van mening zal veranderen ‘tenzij onder schot’

Elon Musk is een echte absolutist wat betreft de vrijheid van meningsuiting en zal niet veranderen van mening tenzij hij onder schot wordt gehouden.

Musk is in Oekraïne actief met Starlink en voorziet daarmee de bevolking van internet. Hij zegt dat Starlink Russische media niet zal blokkeren ’tenzij onder schot’. Hij is van mening dat ook de Russische informatie gewoon te vinden is, ook al is dat wellicht nepnieuws.

Musk zal niet van mening veranderen

“Sorry dat ik een absolutist van de vrijheid van meningsuiting ben.” Dit zei Musk afgelopen week. De CEO van SpaceX, zei dat sommige regeringen het bedrijf onlangs hebben verteld om Russische media te blokkeren van zijn Starlink-satellietbreedbandservice. In een tweet verklaarde Musk dat het bedrijf niet zou voldoen aan het verzoek. Volgens hem kwam de vraag niet uit Oekraïne.

De rijkste man ter wereld zei ook dat SpaceX tijdelijk zijn prioriteiten zou verschuiven om zich te concentreren op cyberbeveiliging en het voorkomen van signaalstoringen. Een beslissing die volgens hem “lichte vertragingen” zou veroorzaken bij de uitrol van zijn herbruikbare Starship-raket en Starlink V2-satellieten.

Gespannen situatie

Rusland is natuurlijk niet blij met de actie van Musk om internet aan te bieden in Oekraïne. Daarnaast staat de positie van SpaceX op gespannen voet met een groeiende lijst van bedrijven die de toegang tot Russische staatsmedia in heel Europa hebben geblokkeerd na de invasie van Oekraïne door het land.

Op 27 februari zei de Europese Unie dat ze de door de Russische staat gesteunde media Russia Today en Sputnik zou verbieden. Dit vanwege hun rol in het verspreiden van verkeerde informatie en “leugens om de oorlog van Poetin te rechtvaardigen”. Zowel Facebook als YouTube voldeden snel aan het verzoek.