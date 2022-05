Musk zou kunnen proberen om Twitter-aankoop toch niet te doen

De deal is ‘on hold’ gezet, maar is dit een poging van Musk om de Twitter-aankoop toch niet te doen?

Elon Musk heeft grote plannen met Twitter. Daarom is hij dan ook van plan het platform over te nemen. Maar afgelopen vrijdag ging het niet goed met de koers van Twitter op de beurs, nadat Musk zei dat hij zijn overname van het sociale mediabedrijf “tijdelijk in de wacht” zou zetten.

Musk en de Twitter-aankoop

Door deze uitspraak is er veel verwarring ontstaan. De vraag die veel mensen nu stellen is of er nog steeds een deal zal komen, aangezien analisten voorspellen dat de Tesla-miljardair op zoek zou kunnen zijn naar een excuus om terug te trekken. Of opnieuw te onderhandelen over een lagere aankoopprijs.

De aandelen van Twitter daalden vrijdag met ongeveer 10% nadat Musk zei dat hij zijn geplande overname van $ 44 miljard “on hold” zou zetten, totdat hij meer te weten komt over het aantal nep- en spamaccounts op het platform. Musk’s “bizarre” tweet zal de “Twitter-circusshow naar een vrijdag de 13e horrorshow sturen”, schreef Wedbush-analist Dan Ives, met “veel vragen en geen concrete antwoorden over het pad van deze deal in de toekomst.”

De markt

De markten reageren alsof hij zich terugtrekt uit de deal, wat heel goed een mogelijkheid zou kunnen zijn, volgens Michael Hewson, hoofdmarktanalist bij CMC Markets, die eraan toevoegde: “Dit komt rechtstreeks uit het Musk-playbook, waardoor aandeelhouders op hun tenen lopen.”

Hoewel Musk misschien nerveus wordt om door te gaan, “zal deze stap afzonderlijk waarschijnlijk leiden tot meer onzekerheid en chaos binnen Twitter, wat negatieve gevolgen kan hebben voor zijn eigen zakelijke vooruitzichten”, merkt CFRA-analist Angelo Zino op.