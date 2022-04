Mysterieuze Bitcoin portemonnee is miljarden euro’s waard

Iemand is in het bezit van een Bitcoin rekening dat miljarden euro’s waard is, maar het vermoeden is dat de munten gestolen zijn.

Er is een Bitcoin-wallet waar bijna 80.000 Bitcoins op staan. Deze portemonnee is inmiddels elf jaar oud en heeft momenteel een waarde van $ 3,7 miljard. Terwijl de portemonnee een paar jaar geleden ooit het zesde grootste adres was, is het vandaag de negende grootste portemonnee in termen van aangehouden Bitcoin. Het geld is nooit uitgegeven sinds de eerste storting op 1 maart 2011.

Mysterieuze Bitcoin portemonnee

De digitale munten zijn vermoedelijk buit gemaakt tijdens het zogenaamde Mt Gox-schandaal. Toen zijn er Bitcoins gestolen. De portemonnee heeft nog nooit Bitcoins van het adres gestuurd en heeft sinds de oprichting op 1 maart 2011 veel stoftransacties ontvangen. De voorraad van bijna 80.000 BTC staat erom bekend dat deze is gestolen van Mt Gox, aangezien de voormalige CEO van de beurs, Mark Karpeles, uitlegde dat het een bekende ontvanger was van gestolen BTC.

“Dit 1FeexV6bAHb8ybZjqQMjJrcCrHGW9sb6uF-adres staat bekend als de ontvanger van zo’n 80K BTC die in maart 2011 van Mt Gox is gestolen”, schreef Karpeles vier jaar geleden. Hoewel niemand weet wie de eigenaar is van “1Feex”, kan de portemonnee op elk moment uit de slaapstand ontwaken.

Slapend

Iemand zit dus op een berg Bitcoins ter waarde van gigantisch veel geld. Of de munten ooit verzilverd kunnen worden is de vraag. De overheid kijkt goed naar de transacties en als die gedaan worden, worden ze gekoppeld aan een bankrekening. Dan kan je eigenaar van de wallet ook traceren.

Voorlopig blijft de 79.957,21 BTC inactief tot de ‘eigenaar’ het aandurft om te handelen. Of is hij zijn inlogcode kwijt?