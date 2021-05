Mysterieuze Bitcoin ‘Walvis’ is plotseling verdwenen! - Apparata

Een Bitcoin walvis is iemand met enorm veel munten en die in enorme aantallen verkoopt. Opeens is deze walvis weg, hoe kan dat?

Bitcoins moeten ge-mined worden. Als je dat doet krijg je daar een vergoeding voor in Bitcoins. In 2010 was daar opeens een ‘grote walvis’, dat is een verkoper van enorm veel Bitcoins. Vermoedelijk zijn deze door mining bij hem of haar terechtgekomen. Sindsdien zijn er veel bloks van de digitale munt verkocht, maar dit is opeens opgehouden.

Bitcoin Walvis

Een mysterieuze miner heeft 200 blokken uitgegeven, door in de loop van het jaar 10.000 Bitcoins te verkopen. Kassa, dat levert lekker veel geld op. Deze verkopen gebeurde gestructureerd, maar zijn nu gestopt.

Bitcoin News rapporteerde hierover: de laatste uitgaven van de mega-miner die 10.000 slapende Bitcoins overbracht die in 2010 zijn gedolven zijn gestopt. De 10.000 Bitcoins werden uitgegeven in de loop van een periode van 12 maanden met 200 blokken uit 2010. De mysterieuze walvis is sindsdien niet meer teruggekeerd, en het lijkt erop dat de entiteit klaar is met het overdragen van reeksen van opeenvolgende blokken die ruim tien jaar oud waren.

De verkopen van de Bitcoin walvis (afbeelding via BitcoinNews)

Zijn ze op?

De miner werd opgemerkt omdat elke reeks uit 2010 in een enkel blok werd uitgegeven en hoogstwaarschijnlijk afkomstig was van dezelfde miner. Het bestedingspatroon van 10.000 Bitcoins uit het tijdperk van 2010 was altijd hetzelfde en week nooit af van de eerdere bestedingsschema’s. De laatste keer dat de mysterieuze walvis een reeks in één blok besteedde, was op 23 maart 2021. Meerdere Bitcoin- analisten geloven dat de duizenden Bitcoins van 2010 werden verkocht aan Coinbase-klanten.

Wat de miner ook goed deed: hij of zij gebruikte bijna altijd de meest geschikte verkooptijden. Dus wanneer de koers van de munt hoog staat. Conclusie: er is iemand, of er zijn meerdere mensen, heel rijk geworden door deze walvis. Wie er achter zit, dat is onbekend. Maar er zijn nu wel veel meer Bitcoins verhandelbaar nu deze blokken op de markt zijn gekomen.