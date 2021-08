Na bijna een jaar krijgt ook de Motorola Razr Android 11

Je bent wat laat op het feestje. Maar welkom Android 11 op de Motorola Razr.

Beter laat dan nooit? Dat gaat in elk geval op voor de Motorola Razr. De vouwbare smartphone van het merk verscheen in 2019 op de markt. Een jaar later volgde een vernieuwde versie. Maar voor die eerste is er nu goed nieuws als je er eentje hebt. De upgrade naar Android 11 is eindelijk beschikbaar.

We zeggen wat laat op het feestje, want Android 11 verscheen over een paar weken precies een jaar geleden. Sterker nog, Android 12 maakt zijn opwachting om dit najaar uitgebracht te worden. Het blijft een beetje een nadeel dat aan Android kleeft. Sommige fabrikanten zijn er lekker snel bij met de adoptie van de nieuwste versie. Andere merken doen er maanden en maanden over om de ondersteuning rond te krijgen. Zoals Motorola in dit geval.

Wie een Motorola Razr uit 2020 heeft kan al sinds de lente van dit jaar gebruik maken van Android 11. Waarom het zolang duurde om de nieuwste versie van Android ook naar het oudere toestel te brengen is niet bekend.

Vouwbare smartphones beginnen langzaam maar zeker steeds normaler te worden. Voor ontwikkelaars ligt er een uitdaging om apps ook goed weer te geven op de bijzondere schermen van deze toestellen. Deze week kondigde Samsung nog twee vouwbare smartphones aan in vorm van de Galaxy Fold3 en de Galaxy Z Flip3. (via Android Police)