Na de Apple Store is er nu ook de Google Store, en hier komt ie - Apparata

De Apple Store. Ja die kennen we natuurlijk al jaren. Maar wist je dat er ook een Google Store komt? En hier staat die eerste winkel.

Online shoppen is door de coronapandemie sinds 2020 hipper dan ooit. Het is echter niet de oplossing voor alle dingen. Soms wil je producten of diensten zelf ervaren. Dan moet je toch even met je luie kont van de bank en naar de winkel gaan. Google is tot op heden een compleet digitaal bedrijf dat fysieke producten via webshops levert. Maar daar komt verandering in. De Google Store is een feit!

Als je aan het winkelen bent en je ziet een Apple Store, dan is toch altijd wel leuk om even binnen te lopen. Even met die nieuwe Mac spelen, een iPhone ontdekken of accessoires bekijken. De ruime opzet van deze winkels maakt het uitnodigend om binnen te stappen. Google zal ongetwijfeld met jaloerse blikken naar dit concept hebben gekeken. Misschien ook daarom komt het Amerikaanse techbedrijf nu met een eigen winkel.

De eerste Google Store komt te staan in hartje Manhattan, in de Amerikaanse stad New York. Enige ervaring in de fysieke retail heeft het merk wel. In het verleden waren er al eens pop-up winkels. Maar een eigen winkel is echt helemaal nieuw. Je kunt er terecht voor diverse producten. Natuurlijk de Google Pixel telefoons, maar ook producten van Nest en Fitbit zijn te vinden in de winkel.

Google Store in Nederland?

Met de Google Store in New York City is de eerste stap gezet. Een winkel van het techbedrijf in Nederland is echter nog heel ver weg. Ten eerste is het een probeersel van het merk. Misschien flopt het concept wel zit niemand op een winkel van Google te wachten. En mochten er meer filialen volgen, dan zal die uitbreiding logischerwijs eerst in de Verenigde Staten zijn. Pas daarna andere locaties in de rest van de wereld en misschien, heel misschien, ooit in Nederland. Maar bijt je er niet op vast. Gelukkig zijn diverse Google producten ook te vinden in diverse Nederlandse elektronicazaken.