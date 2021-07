Na de Xbox koelkast is er nu ook de Xbox donut

Dat je een doos donuts openmaakt en er opeens een Xbox tussenzit. Een Xbox donut welteverstaan. Dat kan straks echt

Microsoft was eerder al in een lollige bui door de Xbox koelkast te introduceren. Het bleef niet bij een grap, maar werd daadwerkelijk een tastbaar apparaat. Nu is het niet Microsoft, maar Krispy Kreme dat de Xbox lolbroek aantrekt. In dit geval een Xbox donut dat je kunt opsnoepen.

Krispy Kreme heeft de Xbox donut bedacht om stil te staan bij het feit dat de console dit jaar 20 kaarsjes uit mag blazen. Het gaat hier om een actie in het Verenigd Koninkrijk en Ierland, dus hier zullen we er helaas weinig van meekrijgen. Ze noemen het de Nexus Level donut.

Er is daadwerkelijk een leuke actie aan het concept verbonden. Koop een doos donuts van het merk, vul de bijgeleverde code online en maak kans op een Xbox Series S. De actie loopt in de eerste drie weken van augustus. Deelname zorgt gegarandeerd voor een gratis maand Xbox Game Pass Ultimate wat het in dat opzicht wel de moeite maakt.

In tegenstelling tot de X, is de Xbox Series S wel gewoon verkrijgbaar in de winkel. Meerdere webshops hebben de goedkopere nieuwe generatie console op voorraad. Dat is een ander verhaal met de Xbox Series X en de PlayStation 5.