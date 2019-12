Na Huawei is ook dit sociale platform in de V.S. illegaal

Ook deze app zou naar verluidt stiekem de Chinese overheid een handje helpen.

Naast een handelsoorlog lijkt het erop alsof Trump ook een soort technologische tweede Koude Oorlog aan het voeren is. Dat werd in eerste instantie duidelijk nadat Google en Huawei niet meer in de V.S. samen mochten werken. Nu zetten de Verenigde Staten de volgende stap en verbannen een sociaal platform.

Persbureau Reuters beschrijft dit weekend een intern bericht binnen de Amerikaanse marine waarin de razend populaire app TikTok verboden wordt voor mariniers. Het gaat hier dus niet om een nationale ban van een smartphonemerk, maar een verbod op het sociale platform binnen het leger.

Volgens de Amerikaanse overheid is het videoplatform een veiligheidsrisico. Het achterliggende bedrijf ByteDance – uiteraard van Chinese afkomst – zou net zoals Huawei data doorspelen aan de communistische overheid. Het verbod is volgens het Pentagon een maatregel tegen “bestaande en opkomende dreigingen”.

De ironie van het hele verhaal is dat Reuters het verbod op het spoor kwam door een bericht in een Facebook-groep van mariniers. Het sociale platform met het moraal besef van een aardappel zou bijgedragen hebben aan de winst van Donald Trump tijdens de verkiezingen. Ook het bijbehorende Cambridge Analytica-schandaal bewees dat Facebook allerminst te vertrouwen is.

Toch wordt mariniers die TikTok nog op een overheidstoestel gebruiken de toegang tot het intranet van de marine ontzegd. Wat dat precies voor de individuen in kwestie betekent is niet helemaal duidelijk. Wel is duidelijk dat de Amerikaanse overheid wéér een vermeend en belachelijk overgecompliceerd complot van de Chinese overheid ‘ontdekt’ en daardoor iets verbiedt.

Individuen buiten de marine mogen nog wel de app gebruiken, wat wederom kracht bij mijn theorie zet dat het allemaal onzin is. Dus een FBI-agent mag de app wel gebruiken? En een overheidsfunctionaris? En Trump?! Dan is het plots geen veiligheidsrisico meer he?

