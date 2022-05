Na jaren van stilte komt Black Mirror terug op Netflix!

Er komt een zesde seizoen van Black Mirror op Netflix. Eindelijk is de bevestiging daar.

Black Mirror is toch wel één van de tofste series die je kunt kijken op Netflix. We zijn behoorlijk verwent met vijf seizoenen op de Amerikaanse streamingdienst. Helaas is dat alweer een tijdje geleden. En fans over de hele wereld vonden het maar wat jammer dat het zo stil werd rondom de serie.

Er kwam ooit een special, maar een volbloed nieuw seizoen zat er niet in. Volgens Variety heeft Netflix nu eindelijk groen licht gegeven voor een zesde seizoen van de bekende serie. Het is drie jaar geleden dat het vijfde seizoen verscheen op de streamingdienst.

Er zijn helaas nog geen concrete details bekend over het nieuwe seizoen. In Black Mirror staan mogelijk nieuwe technologieën centraal die een impact gaan hebben op het dagelijkse leven. Soms echt sciencefiction, soms een vorm van realiteit.

Wel is duidelijk dat er meer afleveringen in een seizoen gaan komen in vergelijking met het verleden. Dat is altijd mooi meegenomen. Seizoen vijf bestond uit slechts drie afleveringen. Wanneer het zesde seizoen van Black Mirror verschijnt op Netflix is nog niet bekend. Daar kan gerust één of twee jaar tussenzitten. Je moet dus nog wel geduld hebben.