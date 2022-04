Na Musk’s overname ‘explodeert’ alternatief Mastodon

Mastadon

Mastodon is een Twitter, maar dan anders. Het platform profiteert van alle commotie omtrent Twitter en groeit door.

Musk is groot voorstander van ´free speech´, maar veel mensen weten niet wat dit gaat betekenen voor Twitter. Maar één alternatief voor het platform is al booming als gevolg van het nieuws. Mastodon, de open-source sociale-mediaservice die zichzelf beschouwt als het “grootste gedecentraliseerde sociale netwerk op internet”, is volgens de oprichter “exploderend” sinds de overname van Musk.

Alternatief Mastodon

Gebruikers, maar ook werknemers, weten op dit moment niet waar ze aan toe zijn. Dit omdat Musk heeft aangegeven dat hij van plan is om een ​​veel meer hands-off benadering van inhoudsmoderatie te hanteren. Gebruikers zijn massaal gaan klagen, op Twitter natuurlijk. Maar ze dreigen ook het platform te verlaten.

Daar komt Mastadon om de hoek kijken, dit wordt gezien als een redelijk alternatief. Uren nadat de Twitter-acquisitie werd aangekondigd, zei Mastodon dat het “een toestroom van ongeveer 41.287 gebruikers heeft.” Daarvan waren er ongeveer 30.000 nieuwe gebruikers, schreef Mastodon-oprichter Eugen Rochko in een blogpost.

Toeval

Het platform is opgericht omdat jaren geleden Twitter ook al eens prooi was van een miljardair. “Gek genoeg was een van de redenen waarom ik in 2016 naar de gedecentraliseerde sociale-mediaruimte begon te kijken. Wat er uiteindelijk toe leidde dat ik Mastodon begon te creëren, geruchten dat Twitter, het platform waar ik op dat moment al jaren een dagelijkse gebruiker van was, zou kunnen worden verkocht aan een andere controversiële miljardair”, schrijf de oprichter.

Ook in de stores zien we een stijging van gebruikers. Volgens het analysebedrijf Sensor Tower zijn de apps veel vaker gedownload de laatste paar dagen. De app staat momenteel op nummer 32 in de App Store-hitlijsten voor apps voor sociale media.