Na Netflix en Videoland krijgt ook HBO Max eigen Nederlandse series

De eerste Nederlandse serie van HBO Max is aangekondigd in vorm van FBOY ISLAND NEDERLAND.

Videoland produceert al langer eigen series. Niet zo gek voor een Nederlandse streamingdienst natuurlijk. Ook het Amerikaanse Netflix heeft een Nederlands-Belgische productie in vorm van Undercover. Wat ook echt internationaal een succesvolle serie is, dus dat is tof. New kid on the Block in ons land is HBO Max en ook deze dienst gaat een Nederlandse serie maken. Zo is aangekondigd.

Er komt een Nederlandse versie van de HBO Max Original hit-serie FBoy Island. De serie heet heel toepasselijk FBOY ISLAND NEDERLAND. De tiendelige serie wordt geproduceerd door WBITVP en de presentatie komt in handen van Lisa Loeb. Je kunt haar kennen als de winnares van De Slimste Mens 2021.

FBoy Island is een idee van Elan Gale, bekend van The Bachelor. In de serie worden er drie vrouwen gevolgd die afreizen naar een tropisch eiland. Daar staan 16 mannen hen op te wachten. Acht daarvan zijn nice guys, 8 daarvan zijn ook Fboys. Uiteindelijk wordt er om een aanzienlijke geldprijs gestreden.

Kortom, FBOY ISLAND NEDERLAND wordt een klassiek staaltje reality pulp. Maar daar smeken de kijkers om. Netflix produceert genoeg series waar liefde en strijd als realityshow gebracht worden. HBO Max doet vrolijk mee en zelfs nu met een Nederlandse serie.