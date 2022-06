Na weken van gekkigheid staat Bitcoin er nu zo voor

Bitcoin lijkt rustig vaarwater gevonden te hebben. Even dobberen. Kalmte voor de storm?

Het waren de afgelopen weken ontzettend spannende weken voor cryptocurrency. Vele altcoins, maar ook met name Bitcoin daalde hard in waarde. Het ging met tientallen procenten naar beneden.

Afgelopen week heeft een ander beeld laten zien. Een beeld dat Bitcoin zich in rustig vaarwater begeeft. De eerder geschetste bodem van 18.000 dollar lijkt inderdaad de bodem te zijn geweest. Sindsdien is Bitcoin langzaam weer aan het groeien.

Langzaam, want het gaat zeker niet heel hard. Op het moment van schrijven is de bekendste cryptomunt ter wereld goed voor een waarde van 21.300 dollar. Als je dan beseft dat de munt van de 30.000 dollar komt is er nog een lange weg te gaan.

Bitcoin rustig vaarwater

Met horten en stoten is Bitcoin omhoog geklommen in de afgelopen zeven dagen. Op dit moment staat BTC niet op een piek. Die werd op 21 juni bereikt met een waarde van 21.589 dollar op Coindesk. Maar zoals gezegd komt de huidige waarde van Bitcoin behoorlijk in de buurt.

Na zo’n rustige week lijkt BTC deze koers voort te zetten. Langzaam maar zeker terug naar de 30.000 dollar? Of komt er nog een keiharde terugtest?