Nagespeelde Squid Game tikt bijna 150 miljoen kijkers aan op YouTube

MrBeast op YouTube

Squid Game kennen we van Netflix, maar nu heeft een YouTuber een levensechte versie van de serie gemaakt. Kosten? Meer dan 3 miljoen euro. Check het hier.

De serie is super populair op Netflix. Er gingen al geruchten rond op internet dat meerdere mensen het spel proberen na te spelen. En wie kan dit nou het beste doen? Dat is natuurlijk YouTuber MrBeast. Hij heeft enorm veel volgers en ervaring met het organiseren van spelen waarmee je geld kan verdienen. Zo gezegd, zo gedaan. De beroemde YouTuber timmerde een decor van meer dan 3 miljoen euro in elkaar. Als je het spel wint, dan krijg je meer 4 ton.

Squid Game op Netflix heeft 150 miljoen kijkers

MrBeast heeft 80 miljoen abonnees, dus kijkers heeft hij sowieso. Daarom ook genoeg budget om het een en ander te organiseren. Hij bracht via zijn kanaal een real life versie uit van de Netflix serie. Uiteraard zonder de leven- of – dood elementen. Maar voor de rest ziet het er toch wel soortgelijk uit. Het decor heeft een flinke smak geld gekost, maar het maakt het geheel af. De individuele games in de video – van “Red Light, Green Light” tot “Glass Bridge” – lijken allemaal indrukwekkend veel op de sets in de echte show. Volgens de Twitter-tijdlijn van MrBeast is zijn team, want hij kan dit niet alleen, ergens in oktober begonnen.

Recreating Squid Games is costing more then I thought it would but i’m in to deep to stop now lol pic.twitter.com/Z196lyz4Ig — MrBeast (@MrBeast) November 7, 2021

Op dit moment is het filmpje meer dan 140 miljoen keer bekeken en gaat het binnenkort ongetwijfeld de 150 miljoen views halen. Het ziet er naar alle waarschijnlijkheid uit dat dit het meest populaire filmpje van MrBeast gaat worden.