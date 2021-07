Namen bekend van aankomende iPhone- generatie - Apparata

Apple heeft volgens een rapport een besluit genomen over de namen van de aankomende iPhone- generatie.

Het zou natuurlijk compleet logisch zijn dat de volgende iPhone gewoon de ‘iPhone 13’ gaat heten. Maar dat is niet zo vanzelfsprekend als je denkt. Er zit namelijk het getal 13 in. En zoals je weet zijn veel mensen daar ‘bang’ voor. In veel vliegtuigen is er geeneens een rij en/of stoel 13, omdat veel mensen denken dat dit ongeluk brengt.

Namen aankomende iPhone- generatie

De aankomende iPhone 2021 zal de naam “iPhone 13” krijgen voor de hele line-up, volgens de Economic Daily News. Verder zegt het rapport dat Apple zich houdt aan de termen “mini”, “Pro” en “Pro Max” voor de verschillende varianten, die allemaal in vermoedelijk in september worden gelanceerd.

Het rapport komt een soort van onverwacht. Dit omdat er een discussie is ontstaan over de naam van de aankomende iPhones. Uit een onderzoek bleek dat een op de vijf ‌iPhone‌- en iPad-gebruikers wordt afgeschrikt door het vooruitzicht van een “iPhone 13” vanwege triskaidekafobie. Dit is een angst voor het nummer dertien. In plaats daarvan zei 38% van de deelnemers aan de enquête dat ze zouden willen dat Apple het overeenkomstige aantal helemaal zou laten vallen en elke iPhone-release een naam zou geven op basis van het jaar, zoals ‘iPhone 2021’.

Bang voor de naam

Uit het rapport blijkt ook dat een kleine 13% van de gebruikers zou willen dat Apple de aankomende ‌iPhone‌ de ‘‌iPhone‌ 12S’ noemt. Apple had voor het laatst een iPhone genoemd met het achtervoegsel “S” met de iPhone XS en iPhone XS Max in 2018, een jaar na de release van de iPhone X. De “S”-namen zijn meestal gereserveerd voor kleinere updates voor een iPhone-release van een jaar.

Blijkbaar is Apple niet bang voor het nummer 13 en komt de iPhone gewoon als iPhone 13. Waarom ook niet…