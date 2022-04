NASA dumpt oude troep voor SpaceX satellieten

De ruimtevaartorganisatie NASA heeft een miljoencontract afgesloten met o.a. SpaceX om hun oude satellieten te vervangen.

Dat is best opmerkelijk. Dit omdat NASA vanouds natuurlijk dé ruimtevaartorganisatie is. Toch gaat de organisatie zijn bestaande oudere satellieten vervangen door commerciële. Dit heeft Reuters vandaag gepubliceerd. SpaceX, maar ook Amazon, hebben een deal gemaakt met NASA.

NASA gaat SpaceX satellieten gebruiken

SpaceX en Amazon zijn de overheid dus voorbij, wat betreft de ontwikkeling van satellieten en de systemen die daarbij horen. De Amerikaanse overheid heeft miljoenendeals gesloten met de twee bedrijven. Dit omdat het anders veel en veel duurder zou zijn als NASA het zelf zou doen, zeker wat betreft de infrastructuur voor de satellietcommunicatie. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie gebruikt nu nog veel eigen systemen, denk hierbij bijvoorbeeld aan het systeem Tracking and Data Delay Satellite. Dit systeem zorgt ervoor dat er met ruimtetuigen gecommuniceerd kan worden.

De deal behelst een goede 250 miljoen euro. Amazon kan hiermee zijn Project Kuiper uitbouwen met een investering van 60 miljoen euro. Net zoals SpaceX gaat het bedrijf hiermee duizenden satellieten de ruimte in schieten om afgelegen gebieden te voorzien van internet. Hiernaast gaat 65 miljoen euro naar SpaceX. Ook andere bedrijven profiteren van de deal en krijgen geld om te ontwikkelen. Dit zijn de bedrijven ViaSat, SES, Telesat en Inmarsat.

Uitbesteden

Net zoals veel overheden gaat de NASA dus nu ook veel uitbesteden. Reden hiervan is geld. Met deze deals gaat de organisatie op de lange termijn (hopelijk) geld besparen. In 2025 moeten de eerste resultaten te zien zijn. Dan moeten alle genoemde bedrijven laten zien wat ze ontwikkeld hebben. De ruimtevaartorganisatie heeft dan als doel om geleidelijk over te gaan op deze nieuwe systemen.