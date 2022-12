NASA geeft ICON miljoenen voor enorme 3D printer op de maan

Het Amerikaanse ICON heeft van NASA een kleine $60 miljoen toegewezen gekregen om Project Olympus, een speciale maan 3D printer te ontwikkelen. De printer heeft de vorm van een grote spin, maar er zijn ook andere onderdelen van het systeem.

3D printer ideaal voor de maan

NASA heeft grote plannen met de maan, en onderdeel daarvan is een maanbasis. Slecht nieuws is dat het peperduur is om alle materialen daarvoor vanaf de aarde mee te nemen. Het goede nieuws is dat op de maan zich uitstekend kant-en-klaar bouwmateriaal bevindt, namelijk regoliet (maanstof). In principe is het mogelijk om hier door middel van een 3D printer dikke structuren van op te bouwen, die maanbewoners beschermen tegen de kosmische straling en het luchtledig. Ook zijn er natuurlijk landingsplaats, wegen en dergelijke nodig.

ICON, specialist in 3D printen voor de bouw

Het bedrijf Icon uit Texas heeft al veel bekendheid verworven door de grote 3D geprinte structuren die ze hebben gebouwd. Dat doen ze met behulp van reusachtige 3D printers van vele meters groot, waarmee je bijvoorbeeld een compleet huis in enkele dagen kan printen. Een 3D printer is ideaal voor de maan, omdat er geen bouwvakkers nodig zijn, de maan vol ligt met bouwmateriaal en werkelijk alle structuren die bouwtechnisch mogelijk zijn, vrij eenvoudig zijn te realiseren.

Maanstof aan elkaar sinteren

3D printers voor huizenbouw op aarde werken meestal met een mengsel van uithardend beton. 3D printers op de maan maken gebruik van een iets ander systeem. Regoliet, het maanstof, is namelijk met behulp van lasers vrij makkelijk aan elkaar te sinteren. En energie voor die lasers is er genoeg op de maan, in de vorm van zonlicht. Immers, tijdens de periode dat het dag is op de maan is er twee weken lang onafgebroken zonlicht, zonder wolken.

Niet alleen de maan, ook Mars moet met behulp van een soortgelijke printer bewoonbaar worden voor de mens.