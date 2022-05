NASA ziet een ‘deuropening’ op Mars

NASA/JPL-Caltech/MSSS

Raar! De Curiosity-rover van NASA heeft een bizarre foto gemaakt op Mars, waarop een deuropening staat.

De foto werd op 7 mei vastgelegd door de Mastcam van Curiosity rover. De korrelige zwart-witafbeelding geeft de samenzweringstheoretici munitie. Maar we kunnen bijna met zekerheid vaststellen dat het niet de toegang tot een ondergrondse buitenaardse samenleving is. Jammer! Maar het is wel een bijzondere foto.

Deuropening op Mars

Hoewel het lijkt op de ingang van een buitenaards graf, zeggen missiewetenschappers dat het een natuurlijk kenmerk is.

“Het is gewoon de ruimte tussen twee breuken in een rots”, vertelde Ashwin Vasavada gisteren in een telefoontje aan de website Gizmodo. Vasavada is een projectwetenschapper in het Mars Science Laboratory en hij zei dat de formatie zeker niet een toegang is. “We zijn door een gebied getrokken dat is gevormd uit oude zandduinen”, zei hij. Deze zandduinen werden in de loop van de tijd aan elkaar gecementeerd, waardoor de zandstenen ontsluitingen ontstonden die Curiosity voorbijtrekt.

Ook is de breuk helemaal niet groot. Toen deze zandduinen eenmaal samengeperst waren, zijn ze in de loop van de tijd begraven en onbegraven terwijl het zand op het oppervlak van Mars verschoof. Tijdens dit proces stond de zandsteen onder wisselende druk, waardoor deze op verschillende plaatsen knikte en brak. “De breuken die we in dit gebied zien, zijn over het algemeen verticaal”, legde Vasavada uit. Deze specifieke breuk in de vorm van een deuropening is waarschijnlijk op twee manieren ontstaan.

Breuken

“Ik denk dat we hier over ofwel twee verticale breuken hebben, waarbij het middelste stuk is verwijderd, of een verticale breuk, en de blokken zijn een beetje uit elkaar geschoven”, zei Vasavada.

De Curiosity-rover rijdt al rond op Mars sinds hij in augustus 2012 in Gale Crater landde. De rover heeft sindsdien 27,84 kilometer afgelegd in 3.472 Marsdagen, of ‘sols’. Als Curiosity geen gesteente- en grondmonsters verzamelt, maakt het foto’s met zijn panoramische Mastcam (mast + camera).