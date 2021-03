National Treasure als serie naar Disney+ - Apparata

De gave avonturenfilms National Treasure krijgt nu een eigen serie en natuurlijk is dat te zien op Disney+.

Als je een abonnement hebt op Disney+, dan heb je vast al eens een of meerdere National Teasure films gekeken. En anders heb je ze wel een keer op televisie voorbij zien komen of gewoon in de bioscoop gezien. Niets van dit alles? Ga ze dan gauw kijken, want het levert een prima avondje popcorn op de bank op.

National Treasure serie

Eindelijk is het hoge woord eruit dat National Treasure nu ook een eigen serie krijgt op Disney+. De geruchten hingen al even in de lucht, maar nu heeft Disney groen licht gegeven voor het project. Daarover bericht Deadline. De cast uit de films moet je even vergeten. Daar komt een nieuwe cast voor in de plaats.

De cast zou jonger zijn in vergelijking met de films. Er is een nieuw hoofdpersoon, gespeeld door Jess Morales. Deze dame gaat op zoek naar verloren schatten en is zoekende naar antwoorden op haar mysterieuze familiehistorie. Klinkt spannend!

De eerste National Treasure film verscheen in 2004. In 2007 volgde een tweede deel. Een derde film heeft nooit het licht gezien. De films werden onder meer beroemd omdat Nicolas Cage op succesvolle wijze de hoofdrol speelde.