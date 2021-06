Natuurlijk, nog meer reclame op Instagram! - Apparata

Helaas moeten we altijd meer in plaats van minder reclame verwachten op social media, zo ook met Instagram.

Kun jij je nog die tijd herinneren dat Instagram of YouTube helemaal geen advertenties bevatte? Die wereld is vandaag de dag anders en dat is ook prima. De bedrijven moeten immers geld verdienen. Maar dan komt de volgende vraag naar boven. Wanneer is iets te veel?

YouTube krijgt al langer de kritiek te verduren dat er steeds meer en langere reclames naar de dienst komen. Maar ook Instagram heeft er een handje vol van. Ben je een gebruiker van Instagram Reels, dan ga je deze ontwikkeling niet leuk vinden. Instagram gaat namelijk reclame verwerken in Reels.

Dat betekent dat je tussen het scrollen van video naar video af en toe een commercial tussendoor kunt verwachten. Het gaat hier om een reclame die volledig in beeld gebracht wordt, niet overgeslagen kan worden en maximaal 30 seconden duurt. Aan de hand van het woordje gesponsord of advertentie weet jij dat je met een reclame te maken hebt.

Eerder dit jaar was reclame op Reels in Instagram onderdeel van een test. Een aantal landen kregen te maken met deze proef. Instagram is blijkbaar tevreden over het verloop van die test. De uitrol van reclame is werelwijd en nu ga je dus ook op Reels reclames zien.