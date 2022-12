Navigator’s Loupe, honderd euro waard?

Kickstarter heeft deze keer een low-tech project uitverkoren: de Navigator’s Loupe. Is deze prijzige loep inderdaad zo bijzonder?

Wat is de Navigator’s Loupe?

De Navigator’s Loupe van Oceanus Brass is een vergrootglas. Een lens dus, in dit geval van flintglas en een doorsnede van 4,5 cm, die omgeven is door een rubberen ring in een massief messing ringvormige fitting. Aan deze messing fitting bevindt zich een beugel, waarmee je hem aan een koord kan hangen. Dat wijkt af van de standaardvorm van een vergrootglas, meestal een lens in een fitting aan een steel. De bedoeling van deze loep is om deze aan een koord aan bijvoorbeeld je tas of je hals te hangen.

Wat is zo bijzonder aan de Navigator’s Loupe?

In feite gaat het hier om een vrij saai product, dat je alleen als een vergrootglas kan gebruiken. Dat wil zeggen: om details te vergroten, of als brandglas, als je een vuurtje wil maken. Hiervoor zijn er veel goedkopere alternatieven. De Navigator’s Loupe zal vooral de liefhebbers van steampunk en laat-19e-eeuwse maritieme vormgeving aanspreken. Het voornaamste verkoopargument is het uiterlijk, wat inderdaad zorgvuldig is vormgegeven. Is je hele interieur in deze stijl? Dan is dit misschien een aantrekkelijke accessoire.

Kopen of niet kopen?

Bij de voorintekening van deze Kickstarter kan je deze loep voor rond de € 35 in je bezit krijgen. Voor deze prijs kan je het misschien overwegen. De uiteindelijke verkoopprijs van de Navigator’s Loupe, rond de € 100, is onzes inziens veel meer dan het product waard is. Het nut is beperkt, al is dit niet het meest overprijsde product uit de collectie van Oceanus Brass.

Daarvoor moet je de messing dobbelstenen hebben, waar je per tweetal € 100 voor betaalt. Om het van de optimistische kant te bekijken: zolang er nog mensen zijn met genoeg geld voor dit soort onzin, gaat het nog best wel goed met de economie. Hier vind je het Kickstarterproject.