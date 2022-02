Fijne Valentijnsdag: Nederland gaat verder tegen Apple in “datingapp rel”

Lekker dan: Nederland gaat weer een stapje verder in de rechtszaak tegen Apple wat betreft de “datingapp rel”. En dat op Valentijnsdag!

Valentijnsdag, we kennen de clichés wel. Je partner even iets extra in de watten leggen om je liefde te vieren, je kent het wel. Of natuurlijk extra hard op zoek naar een (nieuwe) partner, met of zonder behulp van een datingapp. Waar weer met vuur gegooid wordt. Door Apple. Of door Nederland?

“Datingapp rel”

Hoe zat het ook alweer? Apple heft een soort belasting over appbetalingen in en rondom de App Store. Als jij via de App Store een betaling doet, gaat een deel daarvan naar Apple. Dit geldt ook voor abonnementen op apps die jij via je iPhone afsluit. Praktisch voorbeeld: als jij de betaalde versie van Lexa of Tinder wil, moet je daarvoor betalen en van die betaling gaat een deel naar Apple. Je kunt het abonnement elders afsluiten, maar dat wil Apple voorkomen. Dat laatste is een doorn in het oog van onze Nederlandse Autoriteit Consument en Markt (ACM). Tot zo ver de rel zelf, die we al eens behandelden.

Nog een boete

Apple had als oplossing dat datingapps een uitzonderingspositie krijgen. Zij hoeven geen 30 procent commissie te betalen, maar 27 procent. Daarmee betalen ontwikkelaars van een datingapp minder dan andere apps en moet het probleem opgelost zijn. Maar vandaag – nota bene op Valentijnsdag – komt als reactie van het ACM dat dit absoluut niet akkoord is. Apple wil het spelen op ‘veiligheid van consument waarborgen als het via Apple gereguleerd wordt’. De ACM vindt dat, jofel gezegd, lulkoek. Er moet een andere oplossing komen en Apple krijgt ook weer een aanklacht van vijf miljoen euro aan de broek namens het ACM. And the saga continues…

Apple heeft nog niet gereageerd. Het totaal wat ACM eist van Apple om dit goed te maken is 20 miljoen dollar in aanklachten dan wel boetes.