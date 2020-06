Nederland krijgt Huawei P30 Pro New Edition

Deze Huawei P30 Pro komt met alle Google diensten, waaronder de Play Store, YouTube en Google Maps!

Zoals je wellicht weet mag Huawei niet langer gebruik maken van de diensten van Google op Android. Die regel is echter alleen van toepassing op de nieuwste reeks smartphones. Nieuwe versies van bestaande modellen hebben niet met deze regel. En daarom kun je met deze Huawei P30 Pro New Edition gewoon genieten van alle Google services.

De Huawei P30 Pro New Edition is de nieuwste uitbreiding op de Huawei P30 Serie. De smartphone is uitgerust met de Leica Quad Camera, inclusief de nieuwste intelligente fotografie software van Huawei. Het toestel bevat 8GB RAM en 256GB ROM-opslag. De smartphone komt in de kleuren Silver Frost, Aurora en Black. Verder heb je een Kirin 980 processor en een 4.200mAh batterij met deze smartphone. Opladen gaat razendsnel met de 40W SuperCharge. Dit betekent dat je de batterij in een halfuurtje tot 70 procent kunt opladen.

De Huawei P30 Pro New Edition draait op Android 10 (EMUI 10.1) en zoals gezegd komt de smartphone met de Google Mobile Services. Het toestel is vanaf morgen in Nederland te koop voor 749 euro. Je kunt de smartphone onder meer bij Mediamarkt, Belsimpel, Mobiel.nl, CoolBlue en Bol.com aanschaffen.