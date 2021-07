Nederlander is Europees kampioen FIFA 2021 en wint veel geld! - Apparata

Afbeelding via FIFA 2021

We mogen weer trots zijn. Een Nederlander is Europees kampioen FIFA 2021 geworden. Hij strijkt niet alleen de eer op, maar wint ook een groot geldbedrag.

Dit weekend werd de finale gespeeld van de ‘FIFA Global Series Europe Play Offs.’ Het kampioenschap duurde drie dagen. In de finale speelde de Nederlander Levy Frederique tegen de Deen Emil Klenke. En de Nederlander won! Dat is toch mooi nieuws na de vroege uitschakeling van het echte Nederlandse team in het Europees kampioenschap.

Europees Kampioen FIFA 2021

De Nederlandse FIFA 21-speler Levy Frederique heeft het Europees kampioenschap FIFA 21 op de Xbox gewonnen. De finale was zeker spannend te noemen, want na twee keer negentig minuten was er nog geen winnaar. Er moest dus verlengd worden, meestal pakt dit niet goed uit voor Nederland. Maar in de verlening scoorde Frederique het winnende doelpunt. Hij deed dit op de Duitse manier, want het was in de laatste minuut.

De Nederlander is 27 jaar oud en kwam eerder uit voor het e-sportteam van FC Groningen en Excelsior. Op dit moment speelt hij voor het e- sporteam van Internazionale.

I AM A CHAMPION!! I WON A TITLEπŸ†



😭😭😭😭😭 — Inter Levy (@LevyFrederique) July 4, 2021

Geldbedrag

Hij kan niet alleen met de eer strijken, maar heeft ook een mooi geldbedrag gewonnen. Hij won namelijk 100.000,- dollar. Gek voor een Europees kampioenschap dat je uitbetaald wordt in dollars, maar goed. Omgerekend is het een mooie 83.000,- euro. Dat is toch een aardig geldbedrag voor het spelen van een game. Vergeet echter niet hoeveel tijd hij heeft zitten oefenen en dat het nu echt een sport is.

Frederique heeft met het binnenhalen van deze titel nu ook een plek voor wereldkampioenschap weten te bemachtigen. Dit toernooi vindt plaats van 6 tot 8 augustus. De Nederlander zal daar als Europees kampioen FIFA veel tegenstanders hebben, want er doen 32 andere gamers mee uit uiteenlopende landen.